米Valveは6月22日（現地時間）、据え置き型の小型ゲーミングPC「Steam Machine」の価格と販売方法を発表した。米国での価格は、512GBモデルが1,049USドル（Steam Controllerとのバンドル: 1,128USドル）、2TBモデルが1,349USドル（Steam Controllerバンドル: 1,428USドル）である。2TBモデルおよび同バンドルには、標準の黒色フェイスプレートに加えて、赤いファブリック仕上げとウォルナット仕上げの交換用フェイスプレートが付属する。

販売は、北米、英国／EU、オーストラリアの各地域で、抽選を組み込んだ予約方式を採用する。6月29日に最初の出荷を開始する予定である。日本市場については、Valveは公式FAQで、日本、台湾、香港における正規ディストリビューターであるKOMODOを通じて販売すると案内している。

Steam Machineは、ValveがSteam Deckに続いて展開するSteam対応ゲーム機である。テレビやモニターに接続して使うことを想定した据え置き型で、LinuxベースのSteamOSで動作する。Valveは同製品について、家庭用ゲーム機ではなく「PCゲームの拡張」と位置付けている。

予約に抽選を採用した理由について、Valveは転売対策と購入体験の公平性を挙げている。参加できるのは、正常なSteamアカウントを持ち、2026年4月27日以前にSteamで購入履歴があるユーザーで、登録は1世帯につき1件に制限される。予約登録は6月25日午前10時（太平洋時間）まで受け付け、その後に一度だけランダム化を行い、予約キューとウェイトリストの順番を決める。抽選後に購入案内メールを受け取った当選者は、72時間以内に購入手続きを完了する必要がある。

1,049USドルからという価格について、Valveは部品コストの上昇が影響していることを認めている。2023年に同社がSteam Machine向け部品の調達を始めた時点では、PC部品価格は時間とともに下がるという従来の傾向を前提にしていた。しかし、この1年ほどで状況は大きく変わり、特にRAMとストレージ部品の価格が上昇した。最終的に当初想定していた価格目標は実現できず、今回の価格は過去6カ月に確保した部品価格を反映したものだという。

また、価格だけでなく供給量にも影響が出ている。Valveによると、一部部品は価格にかかわらず調達できない時期があり、発売時点で用意できる台数に制約が生じた。このため、初回販売分に割り当てられなかったユーザーはウェイトリストに入り、追加生産分の案内を待つ形となる。