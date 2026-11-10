アーク、GIGABYTEのキャラクター「神鷹凛」仕様のゲーミングPC。449,800円

パソコンショップアークは10日、GIGABYTEのオリジナルキャラクター「神鷹凛」をデザインしたゲーミングPC「GN-A7G56R」の受注を開始した。価格は449,800円。秋葉原店舗およびオンラインストアで数量限定販売する。

自社BTO PCブランド「arkhive」とGIGABYTEのコラボモデル。神鷹凛のイラストをあしらったピラーレスケース「C500 PANORAMIC STEALTH ICE」を採用し、マザーボードやビデオカードにも同キャラクターの特別仕様モデルを搭載する。CPUクーラーや電源を含め、GIGABYTE製パーツを中心にホワイトカラーで統一した点が特徴。

主な仕様はCPUがRyzen 7 9700X、GPUがGeForce RTX 5060 8GB、メモリが32GB DDR5、ストレージが1TB NVMe SSD。マザーボードにはB850 AORUS ELITE-P ICE 神鷹凛モデル、CPUクーラーには360mm水冷のAORUS ELITE 360 ICEを採用する。OSはWindows 11 Homeで、電源は850W 80PLUS GOLD認証。本体サイズは235×430×501mm。BTOによる構成のカスタマイズにも対応する。