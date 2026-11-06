サイコム、「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」にPC提供。Core Ultra 7＋RTX 5070構成

サイコムは6日、11月28日～29日に東京ドームで開催される「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」へ協賛し、大会運営用PCを提供すると発表した。前回2024年大会に続く協賛。
k4sen、SHAKA、もこう、関優太ら40名以上のストリーマーが参加する配信者イベント。会場は東京ドームで、DAY1は11月28日14時30分、DAY2は29日13時から開演予定。メイン演者用PCには、「G-Master Velox III Intel Edition」のカスタマイズモデルを採用。Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070 12GBを搭載した構成を提供する。
あわせて協賛記念キャンペーンとして、サイコムのBTO PC全機種を対象とした3,000円引きクーポンを配布する。利用期限は12月28日まで。
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