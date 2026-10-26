Valveは10月23日、SteamOS 3.9を正式公開した。全ユーザー向けに配信されるビルドはSteamOS 3.9.5。

SteamOS 3.9正式公開。カーネルにLinux 7.2導入、Steam Deckの待機時消費電力も改善

ベースとなるArch Linuxを更新し、LinuxカーネルをLinux 7.2へ刷新してバージョンナンバーを進めたという内容。デスクトップモードもKDE Plasma 6.4.3から6.7.3へ更新した。Steam Deckでは音声を再生していない待機時の消費電力を改善している。

このほか隠しSSIDのWi-Fiへ初回接続できない問題や、一部の外部ディスプレイでフレームレート制限が意図した値より低くなる問題、RDNA 1/2世代の単体GPUを搭載したシステムでスリープからの復帰に問題が生じる不具合などを修正した。

ゲーム関連では、最新のIntel Panther Lakeプロセッサを搭載した環境で「ELDEN RING」や「DARK SOULS III」など一部タイトルが起動しない問題を修正。Lenovo Legion Go 2で「Forza Horizon 6」を起動した際にシステムがクラッシュする問題や、「The Crew Motorfest」でGPUエラーが発生する問題にも対処。そのほかSteamOSを仮想マシン上で動作させる場合のGPUアクセラレーション対応を改善したほか、Steam Frame用ワイヤレスアダプタへの対応強化、各種セキュリティおよび安定性向上も含まれている。