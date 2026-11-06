LiberNovoは、電動ワークチェアを最大38％オフで販売する「いい姿勢応援ウィーク」を11月4日から開催している。期間は2026年11月12日23時59分まで。対象製品の割引に加え、まとめ買い割引や購入金額に応じたプレゼントも用意する。

今回のセールは、11月4日の「いい姿勢の日」にちなんだもの。LiberNovoの公式オンラインストアで実施し、「LiberNovo Omni」シリーズや、大柄な体格向けの「LiberNovo Maxis - Airflow」などを割引価格で販売する。

「Omni SE」は約10.5万円、4製品がセール対象に

セール対象製品と価格の例は以下のとおり。

LiberNovo Omni SE（フットレスト付き）：通常166,800円のところ、37％オフの104,709円

LiberNovo Omni Gen（フットレスト付き）：通常207,300円のところ、30％オフの146,129円

LiberNovo Omni Pro（フットレスト、予備バッテリー付き）：通常259,400円のところ、32％オフの176,079円

LiberNovo Maxis - Airflow（フットレスト、予備バッテリー付き）：通常362,200円のところ、38％オフの224,779円

LiberNovoのワークチェアは、身体の動きに合わせて背もたれなどが追従する設計が特徴。Omni SEはランバーサポートを手動で調整する入門モデルで、Omni Genは電動調整に対応する。上位モデルのOmni ProやMaxis - Airflowは、ランバーサポートをの電動調整に加え、座面に吸気式ファンを内蔵したAirFlow機能も備える。

まとめ買い割引や購入金額に応じた特典も

複数台を購入する場合には、数量に応じた特別価格も設定する。対象は「LiberNovo Omni」「Omni SE」「Omni Gen」「Omni Pro」「Maxis - Airflow」の5製品で、チェア単品またはフットレストとのセットが対象。5台以上の購入で合計金額から31～40％オフとなり、11台以上では最大42％オフとなる。

購入金額に応じた追加割引も実施。同一カート内の注文金額が32万円以上で9,600円引き、48万円以上で16,000円引き、64万円以上で28,800円引きとなる（いずれも税込）。条件を満たした注文に自動適用され、クーポンコードは不要だ。

セールの詳細は公式キャンペーンページで確認できる。