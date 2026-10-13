電動ワークチェアブランドのLiberNovoは10月13日、対象製品が最大43％オフとなる「秋のプレミアムセール」を開始した。期間は10月19日23:59まで。購入金額に応じたプレゼントや新規会員向け特典、まとめ買い割引なども用意している。

セール期間は10月13日00:00から10月19日23:59まで。すでに実施中の先行セールの特典がすべて適用されるほか、対象製品の価格も最大43％オフになるという。対象製品の一部と税込価格は以下のとおり（いずれもフットレストとのセット）。

LiberNovo Omni SE：95,169円（通常価格166,800円、43％オフ）

LiberNovo Omni Gen：132,829円（通常価格207,300円、36％オフ）

LiberNovo Omni Pro：155,419円（通常価格246,800円、37％オフ）

LiberNovo Maxis - AirFlow：200,099円（通常価格349,600円、43％オフ）

「LiberNovo Omni SE」と「LiberNovo Omni Gen」のセール価格

「LiberNovo Omni Pro」と「LiberNovo Maxis - AirFlow」のセール価格

購入特典として、注文金額に応じたプレゼントを用意する。90,000円以上の購入で「Smart Entry 応援セット」、120,000円以上で「オリジナルワークマット」、150,000円以上で「LiberNovo トラベル用3in1 コンパクト快眠セット」を贈る。特典は1回の注文につきいずれか1点のみで、重複しての受け取りはできないとしている。

購入金額に応じて3種類のプレゼントを用意する

期間中は製品購入時のポイントが3倍になる。新規会員登録者にはメルマガで5％オフクーポンを届ける。クーポンはワークチェアを含むアイテムのみに使用できる。あわせて「お友達紹介プログラム」も実施。登録済みユーザーが発行した招待リンクから友人がアカウントを登録すると3％オフクーポンが発行され、その友人が初回購入を完了すると、紹介者にも3％オフクーポンが発行される仕組みだ。なお、新規会員向けの5％オフクーポンは、他のキャンペーンと併用できない。

まとめ買い割引は同一カート内の決済額に応じて適用され、320,000円以上で9,600円、480,000円以上で16,000円、640,000円以上で28,800円を合計金額から差し引く。クーポンコードは不要で、条件を満たす注文に自動適用されるとのことだ。

5名以上のチーム向けには限定セール価格を設定した。対象は「LiberNovo Omni」「Omni SE」「Omni Gen」「Omni Pro」「Maxis - AirFlow」のチェア単品およびフットレストとのセット。5台以上の購入で割引対象となり、一部製品を除き11台以上でさらに割引額が上がる。例えば「Omni Pro」のチェア単品の場合、5～10台で31％オフ、11台以上で34％オフになるという。まとめ買い割引との併用も可能としている。

ステージ 購入金額 特典内容 適用範囲 ステージ1 320,000円以上 合計金額より9,600円引き 全注文に自動適用、クーポンコード不要 ステージ2 480,000円以上 合計金額より16,000円引き 同上、法人購入エリアとの併用でさらにお得 ステージ3 640,000円以上 合計金額より28,800円引き 大口法人注文に特におすすめ

※購入金額は、同一カート内での決済が対象。