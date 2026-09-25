LiberNovoは、同社の電動ワークチェアを複数台購入すると割引が受けられる「まとめ買い応援キャンペーン」を9月23日から実施している。

購入金額に応じて最大28,800円を割り引くほか、5台以上の購入を対象とした割引も用意。キャンペーン期間は2026年10月19日23時59分までで、期間中に条件を満たした全注文に対し割引が自動適用される。

まとめ買いの購入金額に応じて割引が自動適用

「まとめ買い応援キャンペーン」では、キャンペーン期間中に購入金額に応じた割引が自動で適用される。購入金額と割引額は、税込32万円以上で9,600円引き、税込48万円以上で16,000円引き、税込64万円以上で28,800円引き。

また、下記5製品では5脚以上の購入または11台以上の購入で、割引額がアップする（一部製品を除く）。複数台の導入を検討する法人向けの施策で、例えば「Omni Pro」単品の場合、5～10脚で31％オフ、11脚以上で34％オフとなる。

LiberNovo Omni

LiberNovo Omni SE

LiberNovo Omni Gen

LiberNovo Omni Pro

LiberNovo Maxis - Airflow

このほか同社では、2026年9月30日から先行セール、10月13日以降に「秋のプレミアムセール」も予定している。

LiberNovoは2023年設立のワークチェアブランドで、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わったエンジニアが創業した。主力製品「LiberNovo Omni」シリーズは、ユーザーの身体の動きに合わせて座面や背もたれをリアルタイムに調節する「ダイナミック・サポート・システム」や、可動パネルを備えたバックレスト、腰・背中を動かす「Omniストレッチ」などを備えている。