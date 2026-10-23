Joshinは10月23日、公式Xで「ゴリラシリーズプレゼントキャンペーン」を開始した。ドウシシャのふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」と「ゴリラ仙人のひとつかみ」を、それぞれ5名、合計10名にプレゼントする。

ゴリラシリーズプレゼントキャンペーン

賞品は以下の2種類。

ドウシシャ「ゴリラのひとつかみ（スクイーズ付き）」（GRF-2401）：5名

ドウシシャ「ゴリラ仙人のひとつかみ」（SNGRF-2601）：5名

「ゴリラのひとつかみ」は、ふくらはぎに巻き付けて使用するエアバッグ式のケア家電。エアバッグが膨らむことで、ふくらはぎを力強く圧迫する。今回の賞品には、ゴリラのスクイーズが付属する。

「ゴリラ仙人のひとつかみ」は、エアバッグによる圧迫に振動機能を組み合わせたモデル。2026年6月に発売された製品で、従来の「ゴリラのひとつかみ」から機能が追加されている。

キャンペーンへの応募は、Joshin公式Xアカウント（@joshin_info）をフォローし、対象の投稿をリポストしたうえで、キャンペーンページでXアカウントを連携する。抽選結果はその場で確認できるインスタントウィン形式だ。

キャンペーン期間は2026年10月23日～11月1日で、応募締め切りは11月1日23時59分。賞品の発送は2026年11月下旬を予定している。