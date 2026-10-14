カシオ計算機は10月8日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、寿司をテーマにした日本製モデル「DW-5600SSH-4JR」「DW-6900SSH-1JR」「GA-2100SSH-4AJR」を発表した。10月16日に発売する。価格は19,250円～21,450円。

今回の新製品は、G-SHOCKを代表する3モデルをベースに、まぐろ、いくら、サーモンをモチーフにしたカラーとデザインを採用した。

「DW-5600SSH-4JR」は、まぐろをモチーフにしたモデル。クリア樹脂で透き通るような質感を表現し、フェイスには赤身の模様を施した。わさび色のワンポイントカラーや、まぐろのシルエットもあしらっている。価格は19,250円。

「DW-6900SSH-1JR」は、ラウンドフォルムをいくらの軍艦巻きに見立てたモデル。透明ダイアルには光沢感のあるいくらの質感をグラフィカルに表現した。黒いベゼルで海苔を、バンドの裏面に配した白色でシャリを表現している。価格は20,350円。

「GA-2100SSH-4AJR」は、サーモンをモチーフにしたモデル。新鮮なサーモンの色合いを鮮やかなオレンジで表現し、ダイアルには脂の乗ったサーモンの身の質感を表した。時分針を包丁に見立て、小針は握り寿司をモチーフにしている。価格は21,450円。

3モデル共通のデザインとして、裏蓋には食事の終わりを表す湯呑みのモチーフを刻印した。手土産用の折箱をイメージした専用パッケージも用意する。時計を取り出すと、寿司ネタごとの食べ方に合わせたわさびのモチーフが現れる仕掛けで、まぐろは多め、いくらはわさび抜き、サーモンは少なめとなっている。

「DW-5600SSH-4JR」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.8×D13.4×H48.9mm

W42.8×D13.4×H48.9mm 質量： 52g

52g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

「DW-6900SSH-1JR」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W50×D18.7×H53.2mm

W50×D18.7×H53.2mm 質量： 67g

67g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、LEDバックライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

「GA-2100SSH-4AJR」の主な仕様は以下のとおり。