日本エイサーは10月22日、ノートPC「Aspire Lite」シリーズの新モデルとして、16型の「Aspire Lite 16」2機種と15.6型の「Aspire Lite 15」2機種を発売した。価格は149,800円から。

Acer、120Hz対応16型ノート「Aspire Lite 16」。15.6型モデルも

Aspire Lite 16は、1,920×1,200ドット表示対応の16型IPS液晶を搭載し、リフレッシュレート120Hzに対応するモデル。CPUにはCore Ultra 5 125HまたはCore Ultra 7 155Hを採用し、いずれもメモリ16GB、SSD 512GBを備える。価格はCore Ultra 5モデルが15万9,800円、Core Ultra 7モデルが18万9,800円。

本体サイズは約358×248×18.5mm、重量は約1.56kg。ディスプレイは180度まで開くことができる。インターフェイスとしてUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードリーダーなどを備え、無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.1に対応する。

Aspire Lite 15は、1,920×1,080ドット表示対応の15.6型IPS液晶を搭載。CPUにCore 5 120Uを採用する「AL15-53P-N56Y」と、Core 7 150Uを採用する「AL15-53P-N76Y」を用意する。メモリは16GB、SSDは512GB。価格は順に149,800円、169,800円。