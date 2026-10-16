KDDIは10月16日、インターネットサービス「auひかり」の料金改定を2027年1月1日に実施すると発表した。対象プランは月額330円の値上げとなる。また同日より、auでんきとのセット利用でWi-Fiオプション料金を割り引く「auひかり でんきセット割」の提供を開始する。

今回の発表は、プロバイダーにau one netを利用する契約者が対象。他のauひかり対応プロバイダーを利用している場合は、契約先からの案内を確認する必要がある。

既存契約者も2027年1月利用分から値上げ

料金改定の理由について、KDDIは物価高騰に伴う各種費用の上昇を挙げ、安定した通信サービスの提供と通信品質の維持・向上を図るためと説明している。既存契約者には2027年1月利用分（2月請求分）から適用し、利用者自身による手続きは不要となる。

主なプランの改定前後の月額料金は以下のとおり。いずれもau one netの「口座振替・クレジットカード割引」（月額110円）を適用した金額となっている。

対象プラン・利用年数 改定前（2026年12月利用分まで） 改定後（2027年1月利用分から） ホーム1ギガ・3年契約／1年目 5,610円 5,940円 ホーム1ギガ・3年契約／2年目 5,500円 5,830円 ホーム1ギガ・3年契約／3年目 5,390円 5,720円 ホーム1ギガ・2年契約 5,720円 6,050円 ホーム1ギガ・標準プラン（契約期間の定めなし） 6,930円 7,260円 マンション タイプV・16契約型／2年契約 4,180円 4,510円

マンション タイプVの料金には、月額440円のVDSLモデムレンタル料を含む。ホームの5ギガ・10ギガを利用する場合は、高速サービス利用料が別途かかる。上表以外の対象プランと料金は、auの案内ページに掲載されている。

「auひかりプラス」「auひかりホーム（RF）」「auひかりマンション一括型」「auひかりマンション タイプF（S）」は今回の料金改定の対象外。

料金改定に伴い、2026年11月1日～2027年1月31日に対象プランのインターネットサービスの解約を申し出て、2027年2月28日までに解約手続きを完了した場合は、契約解除料を不要とする。手続き方法の詳細は2026年10月下旬ごろに案内するとしている。

ホーム向けプランの名称も2027年1月1日に変更する。「ギガ得プラン」は「ギガ得プラン（2年）」に、「ずっとギガ得プラン」は「ギガ得プラン（3年）」となる。標準プランの名称は変更しない。

auでんきとのセット利用でWi-Fiオプションを最大24カ月間330円引き

「auひかり でんきセット割」は、auひかりのオプション「Wi-Fiパック」または「おうちどこでもWi-Fi」の月額利用料を割り引くもの。割引額は適用開始から最大24カ月間が月額330円、25カ月目以降が月額110円となる。

適用には、対象のauひかりと上記いずれかのWi-Fiオプションに加え、「auでんき」「auでんき オール電化プラン」「auでんき ecoプラン」のいずれかを利用し、auひかりとauでんきの請求書をまとめていることが必要となる。

毎月25日時点で条件を満たしていれば、割引が自動的に適用される。2027年1月25日時点で条件を満たす場合は、1月利用分から割引が適用される。

auひかりとauでんきの契約者が同一名義または家族名義であることがセット割の適用を受ける条件になる。同一名義、または同一住所・同一姓であることを確認できない場合は、家族関係を証明する書類の提出が必要となる。