ペンやシール、メモ帳など、気づけば増えてデスクや棚の上に散らかりがちな細々とした文房具や小物類。分類して整理整頓したつもりでも、なぜかごちゃついて雑然とした印象になってしまいがち。

カラフルに魅せる収納！ スリコの小分けケース付きボックス

この記事では、カラフルな見た目で可愛く“魅せる収納”が叶う、スリコの「小分けケース付きボックス」をご紹介します。

3COINSの「小分けケース付きボックス」

商品の特徴

6色のスケルトンケースがポップで可愛い

スリコの小分けケース付きボックスは、ホワイトのクリアボックスの中に6つのスリムケースがセットになった収納ボックス。オレンジ、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルとケースごとに色が異なる、シンプルながらポップなデザイン。スケルトンカラーのクリアケースなので、中身がうっすら見えても生活感やごちゃつき感をカバーして、全体のトーンがおしゃれに仕上がるのが魅力。

必要なケースだけをサッと持ち運べる

小分けケースはパチンとしっかり閉じられるフタ付きで、それぞれ単体で使用できるのも嬉しいポイント。ボックスから使いたいケースだけを取り出して持ち運べるので、作業スペースをスッキリ保てます。ボックス本体の上部には持ち手が付いており、棚からの取り出しや別の部屋への移動もスムーズです。

子どもの文具や各種小物の仕分け収納にぴったり

筆者は子どもの文具収納として使ってみました。ケースのサイズはややコンパクトなためB5サイズのノートなどは入りませんが、小さな子どもでも持ち運べるちょうど良いサイズだと感じました。カラーペンやメモ帳、レターセットやハガキ、シール、小さめのカプセルトイ、折り紙の作品やブロックといった細かいアイテムを種類ごとに仕分けられます。カラフルなケースのおかげで大まかに仕分けてもキュートにまとまります。

文房具はもちろん、コスメやハンドメイドパーツ、薬や絆創膏といった救急用品など、アイデア次第でさまざまな小物の整理整頓に大活躍。見た目のおしゃれさだけでなく、大きすぎず小さすぎないサイズ感で、散らかりがちなアイテムの整理整頓に役立つ優秀なアイテムです。

スケルトンカラーが便利で可愛い、スリコの「小分けケース付きボックス」を試してみてはいかがでしょうか。