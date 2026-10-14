鍵やパスケース、イヤホンなど、バッグの中で迷子になりがちな小物たち。ただまとめて仕舞えるだけでなく、必要なときにサッと取り出せて、見た目もオシャレに持ち歩けたら嬉しいですよね。

小物をまとめてすっきり！ デザイン性も抜群なスリコの3連キーホルダー

この記事では、見た目の可愛さと実用性を兼ね備えた人気アイテム、スリコの「3連キーホルダー」をご紹介します。

3COINSの「3連キーホルダー」

商品の特徴

シックな丸型とキュートなハート型の選べるカラー展開

スリコの3連キーホルダーは、3つの小さなカラビナを備えた便利なキーホルダー。コインケースやパスケース、イヤホンなどの小物をまとめて取り付けられます。カラーによってデザインが異なり、ブラックとチャコールグレーはスタイリッシュな丸型カラビナ、シルバーとゴールドは可愛らしいハート型のカラビナになっています。

分解すれば5つそれぞれ単体で使うことも

カラビナ部分は360°回転する構造なので、小物やキーホルダーがねじれて絡まりにくくストレスフリー。またベース部分から各パーツを取り外せるのも魅力。メイン金具を含めると実質5つのカラビナとして個別に活用できるので、手持ちのアイテムへ自由に付け替えてアレンジを楽しめます。

バッグやベルトに小物をジャラ付けできる

筆者はシルバーのハート型を選びましたが、どんな小物をつけてもまとまりが出て、可愛く持ち歩けるので大満足です。流行りのジャラ付けにもぴったりで、推しのマスコットぬいぐるみやキーホルダー、小さめのポーチ、イヤホンケースなどをひとまとめにできます。バッグに取り付けるのはもちろん、ボトムスのベルト通しに引っ掛けて使うのも身軽に出かけたいときにおすすめです。

330円という手頃な価格ながら、しっかりとした作りで安心感があります。耐荷重については明記されていないので、強く引っ張ったりサイズに合わないもの、重すぎる物はつけないようにご注意ください。コインケースやパスケースなどをつけて実用性に特化したり、ぬいぐるみやキーホルダーをつけてアレンジしたり、お気に入りの組み合わせを楽しんでみてくださいね。

手軽におしゃれに小物をまとめたい方は、スリコの「3連キーホルダー」を試してみてはいかがでしょうか。