子どもから大人まで直感的に楽しめて、レトロで味わいのある写真や動画が手軽に撮影できるトイカメラ。日常のふとした瞬間や旅行の思い出を、スマホとはひと味違うレトロな雰囲気で残せるのは魅力的ですね。

新デザインが登場！ レトロな質感の写真が手軽に撮れるスリコのデジタルトイカメラ

この記事では、平成レトロな見た目が懐かしい多機能なガジェットアイテム、スリコの「デジタルトイカメラ」をご紹介します。

3COINSの「デジタルトイカメラ」

商品の特徴

軽量コンパクトでスタイリッシュなデザイン

スリコのデジタルトイカメラは、2000年代に使われていたデジタルカメラのような、平成レトロなデザインが魅力のトイカメラ。静止画と動画の両方を撮影でき、レトロな雰囲気の写真や映像を楽しめます。重さ約56.5gと軽量で、手のひらにすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。本体はパープル、ブラック、シルバーの3色がラインナップ。付属のシルバービーズストラップがかわいさを引き立て、落下防止にも役立ちます。

直感的な操作性で使いやすい

直感的な操作性で使いやすいのも嬉しいポイント。上部の電源ボタンを長押しすると電源が入り、そのまま写真撮影を開始できます。左下のモードボタンで動画撮影、データ確認画面へとスムーズに切り替え。暗い場所での撮影を補助するLEDフラッシュやセルフタイマー、ズーム機能、連写機能までそろっており、コンパクトながら機能性は抜群です。

フィルターやフォトステッカーなどアレンジ機能も充実

セピアやモノトーンなど9種類のフィルターに加え、猫ヒゲや吹き出しといった11種類のフォトステッカー機能も内蔵。気分や好みに合わせて、遊び心あふれるアレンジ撮影も楽しめます。本体内蔵メモリーでは低画質の静止画保存（約11枚）のみ対応しているため、動画撮影や大量の写真保存には別売りのmicroSDカードが必要です。データは、別売りのType-Cコネクタを有するデータ転送に対応するUSBケーブルを使って、パソコンへ移行できます。詳しい使い方や注意事項は、同梱の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

自動電源オフ機能付きで使い勝手も抜群

筆者が実際に使ってみて重宝しているのが、操作していないときに自動で電源が消える「自動電源オフ機能」です。子どもに渡した際などの消し忘れを防げて助かっています。これまでスリコに登場していたミニトイカメラと比べて液晶画面が大きく、画角調整や写真のチェックがぐっと楽になりました。かさばらずに持ち歩けるので、旅行やイベントに持参すればスマホとはひと味違う趣のある思い出が残せそうです。

手軽でおしゃれなトイカメラをお探しの方は、スリコの「デジタルトイカメラ」を試してみてはいかがでしょうか。