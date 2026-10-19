iPadOS 27のSafariにはいくつかの新機能が搭載されていますが、中でも真っ先に活用したいのが「タブを整理」です。この機能を使うと、Apple Intelligenceが関連するタブを見つけ、内容に応じたトピックごとに自動的にまとめてくれます。

増えすぎたタブを自動で整理

SafariでWebブラウジングをしていると、次々と新しいページを開き、気づけば大量のタブが並んでしまうことがあります。Safariには、複数のタブをひとまとめにして管理できる「タブグループ」という機能があり、たとえば旅行について調べているページを「旅行」、購入を検討している製品のページを「買い物」といった具合に、テーマごとに分けて整理できます。

ただし、タブグループを作成したり、開いているタブの中から関連するものを探して移動したりする作業は自分で行わなければなりません。開いているタブが多くなるほど、一つひとつ内容を確認しながら整理するのは面倒です。

そこで便利なのが、iPadOS 27のSafariに追加された「タブを整理」です。これは、Apple Intelligenceが開いているタブの関連性を判断し、同じトピック（テーマ）のタブをひとまとめにしてくれる機能です。あらかじめ自分でグループを作り、そこへタブを振り分けていく従来のタブグループとは異なり、タブが増えても手間をかけずに整理できるのが大きな特徴です。

［トピックを自動作成］でタブを自動的にまとめる

「タブを整理」を利用するには、まずSafariの画面右上にある［タブ］ボタンをタップして、現在開いているタブの一覧を表示します。そして画面左上の［…］（その他）ボタンから［タブを整理］を選ぶと［トピックを自動作成］［関連タブを表示］［しない］の3つのメニューが表示されますので、まずは［トピックを自動作成］を選択してみましょう。

すると、それ以降はSafariが関連するタブを見つけると、その内容に応じたトピックを作成し、該当するタブを自動的にまとめてくれます。たとえば「Apple Watch」に関する複数のページを開いていると「時計」、料理のページをいくつも開いていると「レシピ」といった具合に分類されます。

「タブを整理」の便利なところは、関連するタブをまとめるだけでなく、その後の閲覧や管理もしやすくなることです。作成されたトピックをタップすると、そこにまとめられた複数のタブが展開されるので、その中から目的のページをすぐに開けます。また、トピックを長押しすれば、まとめられたタブのリンクをコピーしたり、新規ウインドウや別のタブグループへ移動したり、一括で閉じたりすることも可能です。たくさんのタブを開いたまま作業することが多い人ほど、Safariをすっきりと使いやすい状態に保てるでしょう。

［関連タブを表示］で候補を確認してからまとめる

関連するタブを自動でまとめてくれる［トピックを自動作成］は便利ですが、Safariの判断だけでタブを整理したくない場合もあるでしょう。そんなときは、［タブを整理］のメニューで［関連タブを表示］を選択しましょう。

こちらを選んだ場合、Safariが同じトピックにまとめられるタブを見つけても、その場で自動的にトピックが生成されることはありません。代わりに、関連するページが整理候補としてタブエリアにまとめて表示されます。そしてその中のタブをタップすると［関連タブ］画面が表示され、候補となっているページを確認できます。まとめても問題なければ、［整理］ボタンをタップすると1つのトピックとしてまとめられます。

このように「タブを整理」を活用すれば、増えすぎたタブを自分で一つひとつ仕分ける手間を減らし、必要なページを見つけやすくなるだけでなく、その後の管理もしやすくなります。［トピックを自動作成］で自動的にまとめるか、［関連タブを表示］で候補を確認してからまとめるかを選べるので、自分の使い方に合わせて活用してみてください。いずれの機能も利用したくない場合は、［タブを整理］のメニューから［しない］を選択すればオフにすることもできます。

なお、「タブを整理」はApple Intelligenceを利用する機能のため、M1以降を搭載したiPadまたはiPad mini（A17 Pro）で、iPadOS 27以降をインストールし、Apple Intelligenceを有効にしている場合に利用できます。