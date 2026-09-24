毎日のように届くネット通販の荷物や郵便物。テープを切ってダンボールを開梱・解体する作業や、宛名などの個人情報を塗り潰したり細かく切ったりして破棄する作業は、地味に手間ですよね。つい処分を後回しにして、そのまま物置にダンボールを放置してしまうことも……。

カッターと個人情報保護の2WAY！ スリコのカッター付き個人情報保護用スタンプ

この記事では、ダンボールの片付けや個人情報の処分に便利な、スリコの「カッター付き個人情報保護用スタンプ」をご紹介します。

3COINSの「カッター付き個人情報保護用スタンプ」

商品の特徴

やわらかいアイボリーカラーのシンプルなデザイン

スリコのカッター付き個人情報保護用スタンプは、個人情報を隠すローラータイプのスタンプと、ダンボールのテープを切るのに便利なカッターが一体になったアイテム。アイボリーカラーのシンプルなデザインで、玄関やリビングに置いてもなじみます。

濃いインクのローラーで一気に宛名を消せる

インクのローラーは横幅約2cmで、はがきや封筒、ダンボールなどの宛名を消すのに使いやすいサイズ。ローラーを転がすと、特殊なアルファベットのパターンで個人情報を難読化して隠せます。インクがほどよく濃く、一度塗るだけでしっかり隠れるため、何度も往復させる必要がありません。市販のインクを補充すれば繰り返し長く使えるのも嬉しいポイント。

切れ味抜群のセラミック刃を搭載

カッターはセラミック素材で強度があり、ダンボールのテープを簡単にサッと切れます。刃の長さ調整はできませんが、コンパクトで握りやすいため、荷物を開ける作業も快適です。使用しないときに刃を収納できるのはもちろん、刃をしまった状態で側面にあるつまみを「LOCK」にスライドさせれば、刃が出ないようになる仕組み。スタンプの使用中や、保管する際の安全面にも配慮されています。

ロック機能付きで安全

筆者が使ってみたところ、これ1つで荷物を開ける、宛名を消すという一連の作業が完結するので、通販で届いたダンボールの片付けが劇的にスムーズになりました。見た目以上にセラミックの刃は鋭いので、十分に気をつけてご使用ください。ネット通販などをよく使う方に特におすすめのアイテムです。

荷物の片付けをスマートにこなせる、スリコの「カッター付き個人情報保護用スタンプ」を試してみてはいかがでしょうか。