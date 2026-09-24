子どものおうち時間が増える長期休みや雨の日。室内で思い切り体を動かして遊ばせてあげたいけれど、家具への衝突や騒音が気になりますよね。室内で安全に遊べて、人数を問わず楽しめるおもちゃがあると理想的です。

浮力で床を滑るように動く！ スリコのホバーサッカーボール

この記事では、一人遊んでも大勢で遊んでも盛り上がること間違いなしの室内用玩具、スリコの「ホバーサッカーボール」をご紹介します。

3COINSの「ホバーサッカーボール」

商品の特徴

スイッチを入れると中央部分がカラフルに光る

スリコのホバーサッカーボールは、内蔵ファンから吹き出す風の力で床からわずかに浮き上がる、新感覚の室内用おもちゃ。ポンと軽く蹴るだけで、お部屋の床を滑るようにスピーディーに動くのがユニーク。室内でも手軽にサッカーごっこが楽しめます。スイッチを入れると中央部分がカラフルに光るので、少し暗くしたお部屋で遊べばテンションも一気にアップ◎

分厚いクッション付きで壁や家具を傷つけず安心

ボールのまわりは分厚く柔らかいクッション素材で覆われており、壁や家具、足に当たっても優しく跳ね返ります。大切なインテリアを傷つけにくく、安全に遊べる工夫が施されているのは嬉しいポイント。ドライバーなどの工具を使わずに電池を入れ替えられるので、思い立ったらすぐに遊べてお手入れの手間もかかりません。

工具を使わずに電池を入れ替えられる

筆者が実際に使ってみたところ、スイッチを入れて動き出した一瞬こそファンの音が少し大きく感じられましたが、遊び始めるとほとんど気になりませんでした。フローリングなどの平らな床では、スーッと滑らかな動きを見せてくれます。壁などに当たって不規則に軌道が変わるのも面白さの秘密です。

対象年齢は6歳以上となっていますが、手で押したり軽く蹴ったりするだけで簡単に動くため、3歳くらいのお子さんでも夢中になって遊べました。一人で壁に向かって蹴って遊ぶのはもちろん、兄弟や家族みんなでパスを出し合ったりと、プレイ人数を問わず大盛り上がり。天候を気にせずおうち時間でアクティブに体を動かせるので、雨の日の運動不足解消にもぴったりのアイテムです。

おうち時間を安全に賑やかに盛り上げたい方は、スリコの「ホバーサッカーボール」を試してみてはいかがでしょうか。