子どもとのおでかけは、おむつやおしり拭き、おやつや着替えなど荷物が多くなりがち。バッグの中で必要なものが迷子になって、いざというときにサッと取り出せず焦った経験がある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、子連れのおでかけストレスを解決してくれる便利アイテム、スリコの「《計12ポケット付き！》バッグインバッグ／KIDSトラベル」をご紹介します。

3COINSの「《計12ポケット付き！》バッグインバッグ／KIDSトラベル」

商品の特徴

豊富なポケットで散らかりがちな荷物をきれいに仕分け

スリコのバッグインバッグ／KIDSトラベルは、子どもとのおでかけを快適にする大容量の整理バッグです。大小さまざまな12個のポケットを備えており、子ども用品をまとめてスッキリ整頓できます。マチが10cmとしっかりあるため、おむつやマグ、お菓子や着替えなどもたっぷり収納可能。中材が入っていて自立するので、中身の入れ替えもしやすく使い勝手抜群◎

取り外して単体で使えるおしり拭きポーチ

外側にはおしり拭きなどのウェットティッシュがピッタリ入るポーチをはじめ、携帯用ウェットティッシュ、ポケットティッシュ、マナーロール袋の専用スペースを完備。手を拭きたい、鼻をかみたい、ゴミを捨てたいなど、シーンに合わせたアイテムをワンアクションで素早く取り出せます。おしり拭きポーチは面ファスナーで取り外せる仕様になっており、本体ごとバッグから取り出さなくてもポーチだけサッと持ち出せるのも嬉しいポイント。

裏側や内側にも便利なポケットとフックが満載

裏側には小物を入れられるポケット3つと、キーホルダーなどを付けられるフック付き。筆者はスリコのMILマルチポーチ：XSをフックに取り付けてみました。内側にも大中小サイズ違いのメッシュポケットが5つあり、子どもの着替えやおやつ、子供用の日焼け止め、髪留めなどを細かく分けて収納できます。なおチャック付きポケットはないため、衛生面が気になる方はおむつをジップバッグ等に入れてから収納するのがおすすめです。

持ち運びやすく多様なスタイルに対応

実際に使ってみたところ、コンパクトなサイズ感でトートバッグやリュックにすっぽり収まり重宝しています。これひとつに子どもの荷物をまとめておけば、バッグを変えておでかけしたいときも本品を入れ替えるだけで準備完了。持ち手付きなので、バッグインバッグとしてだけでなく、フックを活用してミニバッグのようにベビーカーに直接吊るしても違和感なく使えますよ。

荷物が多くてバッグの中がごちゃつきがちな方は、スリコの「《計12ポケット付き！》バッグインバッグ／KIDSトラベル」を試してみてはいかがでしょうか。