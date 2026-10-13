EcoFlow Technology Japanは10月13日、「Amazonプライム感謝祭」に合わせ、対象製品を最大56％OFFで販売する限定セール「EcoFlow × Amazonプライム感謝祭」を開始した。期間は10月19日まで。EcoFlow Amazon公式ストアで、ポータブル電源やソーラーパネルセットを含む多数の製品が対象となる。

目玉商品は、1,000Whクラスの「DELTA 3 Classic」と2,000Whクラスの「DELTA 3 Max」。いずれも地震や豪雨などの災害に備える非常用電源としてだけでなく、日常の節電対策にも役立つとしている。

期間中は、対象商品を6万円以上購入する場合に利用できる5％OFFクーポンも用意する。購入時にプロモーションコード「EF26PDFPR」を入力すると、さらにお得に購入できる。

主なセール対象商品と価格は以下の通り（一部抜粋）。