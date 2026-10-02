EcoFlow Technology Japanは、10月2日から4日まで静岡県富士宮市の「ふもとっぱら」で開催されるアウトドアキャンプフェスティバル「GO OUT CAMP 2026」に出展する。アウトドアブランド「TOKYO CRAFTS」と共同で体験型ブースを展開し、EcoFlowのポータブル電源を実際のキャンプシーンに近い形で体験できる場を提供する。

「GO OUT CAMP」の会場イメージ

ブースでは、TOKYO CRAFTSと共同で14m×7mのアウトドア空間を展開する。ポータブル電源を実際のキャンプシーンに近い環境で展示するほか、製品選びや使い方について相談できるサービスデスクを設置。製品を「見る」だけでなく、電気があることで広がるアウトドア体験そのものを来場者に提案するとしている。

空間全体の設営はTOKYO CRAFTSが担当し、2つのテントを設置する。TOKYO CRAFTSエリアではテント前で焚き火台などの展示・販売を予定。EcoFlowエリアでは、テントを全開放してキャンプ場と連続したオープンな空間とし、屋根下に製品群を展示する。

サービスデスクでは、「自分のキャンプスタイルにはどの容量が適しているのか」「どの家電をどれくらい使えるのか」「買い替えや製品の組み合わせについて知りたい」といった相談に対応する。来場者一人ひとりのアウトドアスタイルに応じ、必要な電力を一緒に考える場所を目指すという。

富士山を望むキャンプ場

陽に照らされるキャンプ場と富士山

会場では、GO OUT CAMP公式のブース周遊スタンプラリーにも参加する。EcoFlow公式XまたはInstagramのフォローを条件に、スタンプラリー用QRコードを提示して来場者にスタンプを押印する。また、TOKYO CRAFTSエリアで実施予定のガラポン企画にも参加。EcoFlow公式XまたはInstagramと、TOKYO CRAFTS公式Instagramのフォローが参加条件となる。

GO OUT CAMPは、アウトドアを軸に音楽やショッピング、アクティビティなどを楽しめるキャンプフェスティバル。開催日時は10月2日15:00から10月4日14:30まで。会場はふもとっぱら（静岡県富士宮市麓156）で、EcoFlowのブース番号はB30。