EcoFlow Technology Japanは10月21日、ポータブル電源「DELTA 3000 Gen4」「DELTA 3800 Gen4」を発表した。10月23日から予約販売を開始し、10月30日に発売する。両製品とも3,000Whを超える大容量バッテリーと定格3,000WのAC出力を備えながら、本体サイズを抑えた設計を採用した。

ポータブル電源「DELTA 3000 Gen4」と「DELTA 3800 Gen4」

DELTA 3000 Gen4は、2～4人世帯の家庭での日常利用や停電対策を想定したモデル。一方、DELTA 3800 Gen4は容量と拡張性をさらに高めたモデルで、家庭での長時間の電源確保に加え、店舗やオフィス、移動販売、屋外作業などの業務用途での活用も想定している。

DELTA 3000 Gen4

DELTA 3800 Gen4

バッテリー容量はDELTA 3000 Gen4が3,072Wh、DELTA 3800 Gen4が3,763Wh。両製品とも定格3,000WのAC出力に対応し、冷蔵庫や電子レンジなど消費電力の大きな家電を含む複数の機器へ同時に給電できる。

内部構造や筐体設計の最適化により、DELTA 3000 Gen4の本体サイズは幅47.7×奥行き28.9×高さ28.2cm（約38.9L）、重量は約26kg。「EcoFlow DELTA 3 Ultra」と比べて約52％小型化した。DELTA 3800 Gen4は幅47.7×奥行き28.9×高さ30.7cm（約42.3L）、重量は約30.6kgで、「EcoFlow DELTA Pro」と比べて約44％小型化したという。

キッチンの電子レンジ横に設置した使用イメージ

両製品とも待機電力を約3Wに抑えた省電力設計を採用。Wi-Fiルーターや扇風機など消費電力の小さい機器を使う場合も、本体の電力消費を抑えることで、同容量の一般的なポータブル電源より長時間稼働できるとしている。

リビングに設置したポータブル電源の使用イメージ

冷蔵庫の長時間稼働をサポートする「冷蔵庫ランタイムブースト」モードも搭載。同社によると、同容量帯の業界平均と比べてDELTA 3000 Gen4で約20％、DELTA 3800 Gen4で約42％稼働時間を延ばせるという。なお、試験は654Lの冷蔵庫を使い、庫内が空（無負荷）の状態で実施したもので、実際の稼働時間は使用状況などによって異なる。

停電などで電源が遮断された際に、10ミリ秒以内でバッテリー給電へ切り替える電源自動切替機能を搭載。気象情報と連携し、悪天候が予測されると自動で充電を始める「Storm Guardモード」や、バッテリー残量が0％と表示されている状態でもスマートフォンなどへ緊急給電できる非常用電源モードも備える。各機能の動作条件や対応機器、利用上の制限は正式発表時に明記するとしている。

雷雨などの悪天候による停電に備える使用イメージ

充電方式は家庭用コンセント、ソーラーパネル、車両からの3方式に対応。AC充電でのフル充電時間はDELTA 3000 Gen4が約2.3時間、DELTA 3800 Gen4が約2.8時間。ソーラー入力はそれぞれ最大1,000W、最大2,000Wに対応する。

また、EcoFlowアプリと連携することで充電速度や充電時間帯を設定できるほか、夜間など電気料金が安い時間帯に充電する「TOUモード」も利用できる。

バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LFP）を採用し、バッテリーマネジメントシステム（BMS）で電池の状態を監視する。製品保証は購入時から3年間で、EcoFlowアプリで製品登録すると無料で2年間延長され、計5年間。

DELTA 3000 Gen4の主な仕様

バッテリー容量： 3,072Wh

3,072Wh 定格出力： 3,000W

3,000W 重量： 約26kg

約26kg サイズ： 約W477×D289×H282mm

約W477×D289×H282mm ソーラー入力： 最大1,000W

最大1,000W ACフル充電時間： 約2.3時間

約2.3時間 電源自動切替時間： 10ミリ秒以内

10ミリ秒以内 保証期間： 5年（アプリでの製品登録による延長分を含む）

DELTA 3800 Gen4の主な仕様