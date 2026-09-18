EcoFlow Technology Japan（以下、EcoFlow）は9月24日から、ポータブル電源「RIVER Pro」および専用エクストラバッテリー（いずれも2023年生産終了）の自主回収を開始する。長期間の使用、バッテリー劣化でまれな発煙、発火事象を確認したため。

RIVER Pro

アップデート未適用で発煙、発火の恐れ

EcoFlowでは該当事象の対策として、2026年2月5日から対象製品のファームウェアアップデートを提供。アップデート適用後は発煙・発火事故の報告は確認されていないとするが、アップデートを実施していない一部ユーザーから発煙・発火に関する報告があったという。

これらを踏まえ、ユーザーの安全確保および事故の未然防止・再発防止を目的に、9月24日に「RIVER Pro」の自主回収と、4万円分のギフトカード交換プログラムを実施する。ファームウェアアップデート実施済みの場合も、交換プログラムの対象となる。

具体的には、「RIVER Pro」本体を返却したユーザーにEcoFlow公式ストアで使える4万円分のギフトカードを、専用エクストラバッテリーを返却したユーザーに1万円分のギフトカードを提供する。

2026年9月24日から公式サイトで、回収・交換プログラムの手続きができるオンライン受付フォームを開設。対象製品の回収および交換手続きを実施していくという。