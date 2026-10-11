SpaceX、携帯電話事業への本格参入を目指し800MHz帯の周波数を取得へ。衛星と地上の通信網を統合

SpaceXは10月8日、衛星通信サービス「Starlink Mobile」の拡充に向け、米国内をカバーする800MHz帯の周波数利用権を取得する契約を締結したと発表した。衛星と地上の通信網を組み合わせ、米国の大手携帯電話事業者と競合するサービスの実現を目指す。

今回取得するのは、800MHz帯における最大14MHz幅のペア周波数。800MHz帯は比較的障害物を回り込みやすく、建物の壁などを通過しやすい特性を持つ。SpaceXは同社が保有する2GHz帯を大容量通信に利用し、新たな800MHz帯で屋内などの通信エリアを補完する方針だ。

これまでStarlinkの携帯電話向けサービスは、地上の携帯電話網が届かない場所を衛星通信で補完する役割が中心だった。今後は衛星と地上の基地局を組み合わせることで、屋内から屋外、従来の圏外エリアまでを一体的にカバーする通信網の構築を目指す。

また、米連邦通信委員会（FCC）は同週、次世代のStarlink Mobile衛星群の展開を承認した。SpaceXは発表の中で、世界各地で2GHz帯の利用に最適化した衛星1万5,000基の打ち上げを認められたとしている。次世代衛星は現行世代の100倍以上の通信容量を実現し、特別な改造を施していない携帯電話に高速通信サービスを提供する計画だ。

なお、800MHz帯の周波数利用権の取得には、FCCによる最終承認が必要となる。今回の発表は米国での携帯電話事業拡大に向けたものであり、日本での提供内容に変更が発表されたわけではない。日本ではKDDIがStarlinkの衛星とスマートフォンを直接接続するサービスを展開している。