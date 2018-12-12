「スマートスピーカー」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第7回 Amazon Alexaの通知機能
開発/エンジニア 04/03 07:00
2019年03月28日(木)
2019年03月27日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第6回 スマートスピーカーでのアカウントリンク
開発/エンジニア 03/27 09:00
2019年03月26日(火)
Amazon、独自のAlexaスキルをテンプレートで作成できるツール
その他ガジェット 03/26 14:15
2019年03月22日(金)
2019年03月20日(水)
2019年03月15日(金)
スマートスピーカーと合体した無線LANルーター「Lyra Voice」はネットワークを身近にする
周辺機器 03/15 11:00
ASUS、スマートスピーカー機能も備えたメッシュWi-Fiルータ「Lyra Voice」
周辺機器 03/15 11:00
2019年03月14日(木)
スマートスピーカー向けの音声ニュースサービスの実証実験開始
情報システム 03/14 12:23
2019年03月13日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第4回 VUI設計その2
開発/エンジニア 03/13 11:00
LINE、スマートディスプレイ「Clova Desk」を3月19日に発売
その他ガジェット 03/13 06:00
2019年03月06日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第3回 VUI設計 その1
開発/エンジニア 03/06 09:00
2019年02月20日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第2回 音声アプリケーションの企画
開発/エンジニア 02/20 09:00
2019年02月13日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第1回 音声アプリケーションの概要
開発/エンジニア 02/13 09:00
2019年02月07日(木)
2019年01月24日(木)
パナソニック、スマートスピーカー＆音声赤外線リモコン「コエリモ」
サウンド / オーディオ 01/24 20:04
2019年01月23日(水)
ランタンデザインのAmazon Alexa対応スマートスピーカー
サウンド / オーディオ 01/23 12:27
2019年01月09日(水)
レノボ、Alexa対応スマートディスプレイになる10.1インチAndroidタブ
Android 01/09 04:00
レノボ、Google Assistant対応のスマートクロック
その他ガジェット 01/09 04:00
2019年01月07日(月)
CESで見つけた！冴えてる最新家電！
その他ガジェット 01/07 19:59
家電ブランド「KitchenAid」からキッチン向けのスマートディスプレイ
生活家電 01/07 19:51
2018年12月18日(火)
山田祥平のニュース羅針盤 第155回 Amazonデバイスから考える定額配信サービスのゆくえ
パソコン 12/18 06:00
2018年12月12日(水)
2018年12月07日(金)
Amazonサイバーマンデー、GoProやヘルシオ ホットクックが登場!
家電量販店 12/07 12:19
2018年12月06日(木)
【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう
家電量販店 12/06 19:00
2018年12月01日(土)
2018年11月28日(水)
凸版、東京駅でのコミュニケーションAIの実証実験に参画
マーケティング 11/28 10:08
2018年11月22日(木)
Amazonがサイバーマンデーのセール品を予告、LGの4K有機ELテレビなど
家電量販店 11/22 17:07
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
|