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「スマートスピーカー」の最新情報・話題まとめ

スマートスピーカーを代表する製品としては「Amazon Echo」シリーズや「Google Home」、LINEの「Clova WAVE」などが挙げられる。いずれも、音声認識技術とWi-Fiを搭載しており、ユーザーが音声で発したコマンドに応じて動作するほか、Wi-Fiを通じて対応するクラウドサービスにアクセスできる。日本国内ではAIスピーカーという呼称も用いられている。

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