LiberNovoは、対象製品が最大38％オフとなる「秋の先行セール」を9月30日から実施している。期間は10月12日23時59分まで。

10月13日から開始予定の「プレミアムセール」に先駆けて実施するもので、購入金額に応じたプレゼントも用意する。

セール対象品と価格例は、「LiberNovo Omni SE」（フットレスト付属モデル）が通常価格166,800円のところ37％オフの104,709円、「LiberNovo Omni Gen」（フットレスト付属モデル）は同207,300円のところ30％オフの146,129円、「LiberNovo Omni Pro」（フットレスト付属モデル）は同246,800円のところ31％オフの170,979円となる。

「LiberNovo Maxis - AirFlow」（フットレスト付属モデル）は349,600円のところ220,179円で販売する。これらは対象製品の一部。

購入特典として、90,000円以上の購入で「Smart Entry 応援セット」、120,000円以上で「オリジナルワークマット」、150,000円以上で「LiberNovo トラベル用3in1 コンパクト快眠セット」を進呈する。特典は購入金額に応じたいずれか1点のみで、1回の注文で複数の特典を重複して受け取ることはできない。

購入金額に応じて用意する3種類の特典

期間中に新規登録した会員には、メールマガジンで5％オフクーポンを配布する。このクーポンはワークチェアを含むアイテムにのみ使用でき、他のキャンペーンとの併用はできない。

あわせて「お友達紹介プログラム」も実施しており、登録済みの利用者が発行した招待リンクから友人がアカウントを登録すると、友人に3％オフクーポンが発行される。友人が初回購入を完了すると、招待者にも3％オフクーポンが付与される。

なお、「秋の先行セール」は、開催中の「まとめ買い応援キャンペーン」に含まれる新規ユーザー向け招待キャンペーンやまとめ買い割引などと併用できるとのことだ。