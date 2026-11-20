LiberNovoは11月19日、同社の電動ワークチェア「LiberNovo Omni Pro」が、米国の専門認証機関「United States Ergonomics（USE）」から人間工学に関する製品認証を取得したと発表した。18人の被験者による実験室での試験と、1カ月以上にわたるオフィスや家庭での実使用を通じて、フィット感や圧力分布、筋肉活動、快適性などが評価された。

米国の専門機関から人間工学に関する製品認証を取得した「LiberNovo Omni Pro」

USEは、米ニューヨーク州グレンヘッドに拠点を置く独立系の人間工学試験・コンサルティング機関。オフィスチェアや航空機・自動車のシート、キーボード、マウス、手工具、医療機器などを対象に、製品設計コンサルティングや人間工学試験、競合製品評価、認証などを手がけている。

認証審査は、管理された実験室での試験と、オフィスや家庭での長期試用の2段階で構成され、いずれの段階でも基準を満たす必要がある。客観的な測定とユーザーからのフィードバックを組み合わせ、実際の使用時における製品のフィット感や性能を評価する。

LiberNovo Omni Proの評価では、被験者の89%が、姿勢を変えても動的サポートがほぼ完全に維持されたと回答。2時間の着座テストにおける快適性スコアは10点満点中9.2点で、着座後も快適性が維持されたという。調整のしやすさは10点満点中9.1点、ランバーサポートの調整は同9.6点だった。

また、測定したすべての筋肉で、筋電位（EMG）活動は最大筋力発揮時（MVC）の2.2%以下にとどまり、テストした動作中の筋肉への負担はごくわずかだったという。被験者の78%は、シートの換気によって快適性が向上したと回答した。

なお、これらの結果は被験者と実験条件に基づくもので、個々の適性や体験は異なる場合があるとしている。