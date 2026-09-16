LiberNovoは、9月29日に開催する映像・写真クリエイター向けの展示会＆セミナー「CREATORS EDGE 2026」に出展する。電動ワークチェア「LiberNovo Omni Pro」と非電動のエントリーモデル「LiberNovo Omni SE」を展示し、試座やストレッチ機能の体験も実施する予定だ。

LiberNovoが「CREATORS EDGE 2026」に出展

CREATORS EDGE 2026は、9月29日10:30～18:00に、東京都中央区京橋のTODA BUILDING 4階にある「TODA HALL & CONFERENCE TOKYO」で開催される。

展示製品は、Omni Proの45cmモデルと48cmモデル、Omni SEの48cmモデル。長時間のデスクワークが多いクリエイターに向けた展示としている。イベントへの参加は会場・オンラインともに事前登録制で、Peatixで受付。なお、展示内容は変更となる場合がある。

Omni Proは、Omniシリーズの最上位モデル。電動調整機能に加え、座面の蒸れを軽減する「AirFlowモード」を搭載し、シートベンチレーションによって蒸れや熱を排出する。デンマークのGabriel製ファブリックを採用し、手触りと通気性を両立したという。ファン駆動用のバッテリー容量は3,000mAhで、離席時に作動する「スマート停止機能」も備える。カラーはグラファイトブラックとアッシュホワイトの2色。

LiberNovo Omni Pro

LiberNovo Omni SE

Omni SEは、非電動のエントリーモデル。Omniシリーズの特徴であるフレックスフィットバックレストを継承しつつ、既存モデルでは電動式だったランバーサポートを手動式に変更することで低価格化を図った。伸縮・旋回式のレバーを用いた調整機構で、腰を支えるサポート機能を維持しているという。カラーはジェットブラックの1色。

また、LiberNovo公式Xアカウントをフォローし、イベント当日に同社ブースでフォロー画面を提示した来場者には、オリジナルトートバッグを配布する。先着順で数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

来場者限定でプレゼントされるオリジナルトートバッグ

CREATORS EDGEは、映像制作の専門誌「ビデオサロン」と広告写真の専門誌「コマーシャル・フォト」による共同イベント。映像・写真クリエイターが仕事で役立つノウハウを学べる展示会＆カンファレンスで、2026年は「Spark in Sync」をテーマに開催する。