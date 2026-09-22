LiberNovoは、体験型のSNS連動企画「LiberNovo クリエイター感謝祭」を東京（丸の内）、大阪（梅田）、福岡（六本松）の対象蔦屋書店の体験スペースで開催している。期間は2026年9月21日～9月29日まで。

蔦屋書店3店舗でLiberNovoチェアを実際に体験

「LiberNovo クリエイター感謝祭」は、クリエイターやデスクワーカーに向け、電動ワークチェア「LiberNovo」シリーズの座り心地を直接体感できるプロジェクト。

開催店舗は、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI（東京・丸の内）、梅田 蔦屋書店（大阪・梅田）、六本松 蔦屋書店（福岡・六本松）の3店舗で、対象店舗に展示しているLiberNovoチェアに座り、背中へのフィット感、滑らかなリクライニング、細やかな調整機能などを体験できる。

SNS連動施策も実施する。参加者は、試座した様子や製品写真とともに「長時間作業でどう役立ちそうか」「一番気に入った機能」などの感想を、InstagramまたはXにハッシュタグ付きで投稿。その後店頭に設置された案内POPのQRコードから投稿リンクなどの必要事項を送信すると、10,000円分のクーポンがプレゼントされる。

必須となるハッシュタグは「#LiberNovo」「#クリエイター感謝祭」「#LiberNovo体験」の3つ。クーポンはLiberNovo公式オンラインストアで販売している一部ワークチェアの購入時に使用できる。このほか投稿された対象ポストの中から抽選で、LiberNovoチェアや特製トラベルギフトセットが当たる企画も用意される。