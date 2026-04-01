初めてアクセスしたWEBサイトで、強力なパスワードの使用を提案されたのですね? そのWEBサイトでアカウントを作成し、次回以降のアクセスをスピードアップするためにユーザIDとパスワードを設定するのであれば、強力なパスワードを使用したほうが安全かつ合理的です。

Safariなどのアプリでパスワードの入力を求められるWEBサイトにアクセスしたとき、パスワードアプリにそのWEBサイトの登録情報が存在しなければ、「強力なパスワードを使用しますか?」というシートが現れ、パスワードの生成を促されます。このときシートを閉じて自分が考えたパスワードを入力するか、シートの指示に従いiPhoneに考えてもらった強力なパスワードを生成するか、どちらかを選ぶというわけです。

自分でパスワードを考えようとすると、名前の一部や誕生日などふだん利用している単語/数値を使いがちで、そのぶん第三者に推測されやすくなり危険です。一方、パスワードの生成をiPhoneに委ねると、数字や記号、大文字/小文字を組み合わせた文字列になるため、想定されるすべての文字列を組み合わせ総当たりで試すブルートフォース攻撃の被害にあいにくくなるメリットがあります。

iPhoneに処理を委ねるとWEBサイトごとに異なるパスワードを生成してくれることも、大きなメリットといえます。自然と"パスワードの使い回し"を回避できるので、万一パスワードが流出しても被害は1箇所に抑えられるのです。

iPhoneに生成されたパスワードは、暗号化されたあとにiCloudで保管されます。Appleでも解読できない設計が採用されていますが、正当なiPhoneの持ち主(Face ID/Touch IDで認証できる人物)であれば「パスワード」アプリを使いどのWEBサイトにどのようなユーザID/パスワードが登録されているか、かんたんに確認できるので安心ですよ。