サーモスは8月21日、ピカチュウやイーブイ、カビゴンなど「ポケモン」がデザインされたシリーズを新発売した。

真空断熱ケータイマグ(JOWシリーズ)、真空断熱キッズケータイマグ(JOIシリーズ)、真空断熱マグカップ(JDGシリーズ)、保冷ランチバッグ(RFRシリーズ)の4アイテムをラインアップし、お気に入りのポケモンを「選ぶ」「集める」楽しさを提案する。

ピカチュウやイーブイなど多彩なポケモンをデザインした新シリーズ

真空断熱ケータイマグ(JOW-600PK/800PK)は、高い保温・保冷力を持つ魔法びん構造を採用したシリーズ。0.6Lタイプの「JOW-600PK」はストーンブラック、ピュアホワイト、グレーベージュ、フロスティブルーの4色展開で、保温効力71℃以上(6時間)、保冷効力8℃以下(6時間)、本体重量は約0.3kg。0.8Lタイプの「JOW-800PK」はダークネイビー、グレーグリーン、ライラックグレー、グレーネイビーの4色を用意し、保温効力75℃以上(6時間)、保冷効力8℃以下(6時間)、本体重量は約0.3kg。価格はいずれもオープンで、直販価格はJOW-600PKが4,400円、JOW-800PKが4,620円。

子ども向けの真空断熱キッズケータイマグ(JOI-501PK)は容量0.5L。グリーンイエロー、ライトブルー、ライトベージュの3色展開で、保温効力69℃以上、保冷効力10℃以下(いずれも6時間)、本体重量は約0.3kg。価格はオープンで、直販価格は4,950円。

真空断熱マグカップ(JDG-351PK)は容量350mlで、オリーブグリーン、ライトベージュ、ネイビーブルー、ストーンブラックの4色をラインアップ。保冷効力は8℃以下(1時間)、本体重量は約0.2kg。価格はオープンで、直販価格は3,300円。

お弁当の持ち運びに適した保冷ランチバッグ(RFR-007PK)は容量7L。オリーブブラウン、ブルーグレー、アッシュブラックの3色展開で、本体重量は約0.2kg。価格はオープンで、直販価格は2,750円

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