「有機EL」の最新情報・話題まとめ
2019年04月04日(木)
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
MVNO 04/04 16:49
2019年04月03日(水)
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版
Android 04/03 10:00
2019年03月08日(金)
ビックカメラ先行販売、ハイセンスの有機ELテレビ - 4Kチューナー内蔵
テレビ / レコーダー 03/08 17:33
2019年02月21日(木)
2019年02月19日(火)
2019年02月14日(木)
2019年01月13日(日)
CES 2019で最高の輝き！ LGの巻き取り式テレビと驚きのスマート家電
テレビ / レコーダー 01/13 17:03
2019年01月09日(水)
ams、有機ELスマホのベゼルレス化を促進するセンサICを発売
半導体デバイス 01/09 11:58
レノボ、4K 有機ELパネル搭載の15型ノート「Yoga C730 with AMOLED」
PC本体 01/09 04:00
2019年01月08日(火)
パネルを巻き取って台座に格納、LGが斬新な有機ELテレビ
テレビ / レコーダー 01/08 13:17
2019年01月07日(月)
HPが世界初の15インチ有機EL搭載ノート、本革ノート新色も
PC本体 01/07 19:20
2018年12月28日(金)
スマホのAIは何がスゴイ? スマホ業界2018年振り返り【機能編】
Android 12/28 06:00
2018年12月06日(木)
【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう
家電量販店 12/06 19:00
2018年11月22日(木)
Amazonがサイバーマンデーのセール品を予告、LGの4K有機ELテレビなど
家電量販店 11/22 17:07
2018年11月12日(月)
iPhone XS発売後に「X」の人気上昇、割安感強まる中古品に熱視線
iPhone 11/12 06:00
2018年10月24日(水)
2018年10月17日(水)
ドコモ、6インチ有機EL搭載の「Xperia XZ3」 - 実質価格は新規5.7万円
携帯キャリア 10/17 13:00
2018年10月11日(木)
ソフトバンク、有機ELスマホ「Xperia XZ3」の予約は10月12日から
携帯キャリア 10/11 20:15
シリーズ初の有機ELディスプレイ搭載「Xperia XZ3」、KDDI
携帯キャリア 10/11 18:57
ソフトバンク、有機ELスマホ「AQUOS zero」を独占販売
携帯キャリア 10/11 18:42
2018年10月05日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第145回 AQUOS zeroの「軽さは正義」
パソコン 10/05 18:34
2018年10月03日(水)
シャープ、有機EL搭載のフラッグシップスマホ「AQUOS zero」
Android 10/03 11:00
2018年09月28日(金)
iPhone XS Max(64GB版)の部品コストは390ドル - IHS Markit調べ
組み込み 09/28 15:40
2018年09月14日(金)
iPhoneの2018年の生産台数は前年比0.4%増の2億2190万台-TrendForce予測
組み込み 09/14 12:09
2018年09月13日(木)
【速報】Apple、新しい「iPhone XS」「iPhone XS Max」発表
iPhone 09/13 03:53
2018年09月04日(火)
ソニー「4K BRAVIA」、有機ELと液晶の新フラグシップ誕生
テレビ / レコーダー 09/04 10:30
2018年09月03日(月)
TANAKA、銀ナノインクを使用した低温焼結技術などを開発
組み込み 09/03 18:35
2018年08月29日(水)
第35回ディスプレイ産業フォーラム 第4回 ノーベル賞受賞者が期待する次世代ディスプレイ技術
組み込み 08/29 08:26
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