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「有機EL」の最新情報・話題まとめ

液晶とは異なり、自ら発光する有機化合物を用いた表示デバイス。低消費電力、高輝度、高コントラストという特徴を持つ。搭載製品はスマートフォンや4Kテレビ。4KテレビはLG、パナソニック、東芝、ソニーから投入される。

2019年04月04日(木)

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場

MVNO 04/04 16:49

2019年04月03日(水)

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版

Android 04/03 10:00

2019年03月08日(金)

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ビックカメラ先行販売、ハイセンスの有機ELテレビ - 4Kチューナー内蔵

テレビ / レコーダー 03/08 17:33

2019年02月21日(木)

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第36回 IHSディスプレイ産業フォーラム 第2回 日本FPD業界 - 生き残りのカギは、新顧客開拓と次世代技術開発

組み込み 02/21 09:04

2019年02月19日(火)

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ハイセンスから55V型の4K有機ELテレビ、4Kチューナー内蔵で23万円 - 東芝レグザエンジンを搭載

テレビ / レコーダー 02/19 21:59

2019年02月14日(木)

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第36回 IHSディスプレイ産業フォーラム 第1回 FPD業界の底は2019年第1四半期で下期にはパネル価格が回復

組み込み 02/14 09:19

2019年01月13日(日)

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CES 2019で最高の輝き！ LGの巻き取り式テレビと驚きのスマート家電

テレビ / レコーダー 01/13 17:03

2019年01月09日(水)

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ams、有機ELスマホのベゼルレス化を促進するセンサICを発売

半導体デバイス 01/09 11:58

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レノボ、4K 有機ELパネル搭載の15型ノート「Yoga C730 with AMOLED」

PC本体 01/09 04:00

2019年01月08日(火)

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パネルを巻き取って台座に格納、LGが斬新な有機ELテレビ

テレビ / レコーダー 01/08 13:17

2019年01月07日(月)

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HPが世界初の15インチ有機EL搭載ノート、本革ノート新色も

PC本体 01/07 19:20

2018年12月28日(金)

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スマホのAIは何がスゴイ? スマホ業界2018年振り返り【機能編】

Android 12/28 06:00

2018年12月06日(木)

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【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう

家電量販店 12/06 19:00

2018年11月22日(木)

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Amazonがサイバーマンデーのセール品を予告、LGの4K有機ELテレビなど

家電量販店 11/22 17:07

2018年11月12日(月)

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iPhone XS発売後に「X」の人気上昇、割安感強まる中古品に熱視線

iPhone 11/12 06:00

2018年10月24日(水)

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Galaxy Note 9、PUBG MOBILEとのコラボキャンペーン - 発表会ゲストは最上もがさん、れいしーさん

Android 10/24 21:52

2018年10月17日(水)

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ドコモ、6インチ有機EL搭載の「Xperia XZ3」 - 実質価格は新規5.7万円

携帯キャリア 10/17 13:00

2018年10月11日(木)

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ソフトバンク、有機ELスマホ「Xperia XZ3」の予約は10月12日から

携帯キャリア 10/11 20:15

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シリーズ初の有機ELディスプレイ搭載「Xperia XZ3」、KDDI

携帯キャリア 10/11 18:57

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ソフトバンク、有機ELスマホ「AQUOS zero」を独占販売

携帯キャリア 10/11 18:42

2018年10月05日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第145回 AQUOS zeroの「軽さは正義」

パソコン 10/05 18:34

2018年10月03日(水)

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シャープ珠玉のスマートフォン「AQUOS」、有機ELの「zero」とIGZOの「sense2」

Android 10/03 19:54

Top

シャープ、有機EL搭載のフラッグシップスマホ「AQUOS zero」

Android 10/03 11:00

2018年09月28日(金)

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iPhone XS Max(64GB版)の部品コストは390ドル - IHS Markit調べ

組み込み 09/28 15:40

2018年09月14日(金)

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iPhoneの2018年の生産台数は前年比0.4%増の2億2190万台-TrendForce予測

組み込み 09/14 12:09

2018年09月13日(木)

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「iPhone XS」「XS Max」発表、A12で高速化、iPhone史上最大6.5"と512GB

iPhone 09/13 07:07

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【速報】Apple、新しい「iPhone XS」「iPhone XS Max」発表

iPhone 09/13 03:53

2018年09月04日(火)

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ソニー「4K BRAVIA」、有機ELと液晶の新フラグシップ誕生

テレビ / レコーダー 09/04 10:30

2018年09月03日(月)

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TANAKA、銀ナノインクを使用した低温焼結技術などを開発

組み込み 09/03 18:35

2018年08月29日(水)

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第35回ディスプレイ産業フォーラム 第4回 ノーベル賞受賞者が期待する次世代ディスプレイ技術

組み込み 08/29 08:26

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    奮発してでも買いたい! シャープの8Kテレビ「AQUOS 8K」
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    パナソニックのCES 2019 - 4K有機ELテレビは「ハリウッド高画質」が一段と進化
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