「有機EL」の最新情報・話題まとめ

液晶とは異なり、自ら発光する有機化合物を用いた表示デバイス。低消費電力、高輝度、高コントラストという特徴を持つ。搭載製品はスマートフォンや4Kテレビ。4KテレビはLG、パナソニック、東芝、ソニーから投入される。