Back Market Japanは9月11日、iPhone 15 ProとiPhone 16 Proを対象としたフラッシュセールを開始した。期間は9月16日までの6日間。対象商品をカートに入れると、先着順で割引が自動適用される。

iPhone 16 Proは7,500円引き、iPhone 15 Proは5,500円引き

キャンペーンの対象は、Back Marketで販売するiPhone 15 ProとiPhone 16 Pro。割引額と対象数は以下のとおり。

iPhone 15 Pro ：5,500円引き、先着100個

：5,500円引き、先着100個 iPhone 16 Pro ：7,500円引き、先着50個

プロモーションコードは対象商品をカートに入れた際に自動で適用され、実際には利用者がコードを入力する必要はない。

キャンペーン期間は9月11日～16日。ただし、予定する対象数量に達した場合や商品の在庫状況などにより、期間中でも予告なく終了する場合がある。

また、割引は1人1回限りで、ほかのキャンペーンとの併用はできない。カート内に商品が2点以上入っている場合も割引の対象外となる。利用者都合で返品した場合、プロモーションコードは再発行されない。

Back Marketは、スマートフォンやパソコンなどのリファービッシュ品（整備済製品）を扱うマーケットプレイス。リファービッシュ品は、中古品として回収した電子機器を専門家が検査、クリーニング、修理し、正常に動作することを確認した製品としている。