メルカリは9月10日、プロによる品質保証付きのリユースサービス「m department（エムデパートメント）」において、サービス開始から約2カ月間の整備済みスマートフォンの取扱い実績を初めて公開した。人気モデル1位は「iPhone SE（第3世代）」で、平均販売価格は29,306円。8月18日時点で約150モデル・約30,000台を取り扱っているという。新型iPhoneの発表に合わせて、認定整備製品スマートフォンの特集ページも新たに開設した。

今年もAppleの新型iPhoneが発表され、中古スマートフォン市場への注目が高まっている。メルカリによると、2025年は新型iPhone発表直後の10月に、前年モデルの出品数が9月比で約5倍に急増。iPhoneに限らず中古スマートフォン全体の取引量も増加傾向となり、12月には月平均の約1.6倍まで拡大したという。生活防衛意識の高まりと新品価格の高騰背景に、秋の新型iPhone発売から年末にかけて中古スマートフォンの流通と取引がピークを迎える傾向がみられるとしている。

メルカリにおける2025年9月から10月にかけての前年モデル出品数の変化

こうした状況を受けてメルカリは2026年7月14日、専門業者による整備・真贋鑑定と手厚い保証体制を備えたリユースサービス「m department」を開始。今回初めて開始から2か月の取り扱い実績を発表した。

サービス開始からもっとも多く購入された整備済みスマートフォンは「iPhone SE（第3世代）」で、平均販売価格は29,306円。2位は「iPhone 13」（44,531円）、3位は「iPhone 12」（32,432円）とiPhoneが上位を占めた一方、「Pixel 8a」や「Pixel 7a」といったAndroid端末もTOP10入りした。価格帯は1万円台から5万円台に分布し、TOP10の10モデルのうち9モデルが5万円未満だったといい、最新世代よりも発売から数年が経過し値ごろ感の出た機種に人気が集まる結果となった。

「m department」ではサービス開始当初から整備済みスマートフォンの販売に注力しており、2026年8月18日時点で約150モデル・約30,000台を取り扱っているという。新品・中古に続く「第3の市場」として、プロが品質を保証するリユース品への注目は世界的に高まっており、メルカリはこの流れを日本で加速させる新たなマーケットプレイスと位置付けている。

購入者層にも特徴がみられる。「m department」で商品を購入した人のうち84.5％は、これまでメルカリでスマートフォンやタブレット、PC、カメラ・レンズを購入したことがない、あるいは直近1年以上購入していない人だったという。内訳は、メルカリでの購入経験がない人が67.6％、1年以上購入していない人が16.9％。品質保証や充実した保証・返品体制を備えた整備済み品が、リユース市場における新たな需要を掘り起こしつつあるとメルカリは分析している。

これに合わせて「m department」では、新型iPhoneの発表を受けて認定整備製品スマートフォンの特集ページを新たに開設した。状態やバッテリー残量、価格、新しさといった軸で商品を選べるほか、認定ショップによるタイムセール特集も実施する。また、サービス開始を記念したwelcomeクーポン（対象商品の購入代金30％オフ、割引上限1万円、条件あり）のプレゼントキャンペーンを9月30日まで実施している。

新型iPhoneの発表に合わせて認定整備製品スマホの特集ページを開設した

メルカリはあわせて、フリマアプリ「メルカリ」でスマートフォンを売却し、その売上金を「m department」での購入に充てた場合の実質負担額の試算も参考資料として示した。「メルカリ」上で売れるスピードが最も速かった「iPhone 13 Pro」の場合、平均取引価格は51,176円。この売上金を活用して「m department」で「iPhone 17」（平均販売価格125,825円）を購入すると、実質負担額は74,649円となり、2026年8月時点の新品価格142,800円と比べて約6.8万円抑えられる計算になるという。