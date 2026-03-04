KDDIと沖縄セルラーは3月4日、スマートフォンと衛星を直接つなぐ「au Starlink Direct」のアメリカでの海外ローミング接続を開始した。 Starlink衛星とスマホの直接通信で、国境を越えての接続は世界初としている。

対象スマホはGoogle Pixelシリーズの一部で、今後対象機種は拡大する。申し込みは不要で、au Starlink Directの契約者は当面無料で利用できる。

米国でもau Starlink Directが使えるように。料金は当面無料なのもうれしい

今回、au Starlink Directのローミング接続の対象となるのは、アメリカ本土に加え、ハワイ、アラスカの一部、プエルトリコを含む圏外エリア。通信中は、スマホ画面の右上に「T-Mobile-SpaceX-au」と表示され、T-Mobile提供のStarlink衛星「T-Satellite with Starlink」に接続する。

日本国内のau Starlink Directと同様に、Google Mapなどの衛星対応アプリの利用や、「WhatsApp」「Messenger」などのチャット・ボイスアプリにも対応。チャットメッセージだけでなく、ボイスアプリによる音声通話も利用できる。「au海外放題」などau世界サービスと合わせて利用すれば、アメリカでも圏内・圏外を気にせず普段使っているスマートフォンでシームレスに通信できる。

サービス開始時点での対応端末は、Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro FoldおよびPixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Foldが対象。3月中にはMotorola razr 60 ultraも対応予定。3月下旬以降の追加端末は、今後KDDIのWebサイトで告知する。