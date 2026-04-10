ソフトバンクは4月10日、Starlink衛星との直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」を4月10日に開始した。テキストメッセージの送受信だけでなく、対象アプリでのデータ通信も可能。LINEやPayPay、Yahoo! JAPANなど、日本でよく使われるアプリもStarlink経由で利用できる。

対象はソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの契約者。ソフトバンクのスマホ向け料金プランを契約している人、ワイモバイルの「シンプル」「シンプル2」「シンプル 3」を契約している人は、申し込み不要・追加料金で利用できる。ワイモバイルのその他のプラン、LINEMOの契約者は、2025年6月末まで申し込み不要・追加料金で利用できるが、7月以降はオプションサービス（月額1,650円）の申し込みが必要。

スマートフォンの対応機種は82機種で、対象ユーザーはアップデートすれば使える。

SoftBank Starlink Directは、手持ちのスマートフォンがStarlink衛星と直接つながることで、圏外の場所や災害などで基地局が使えなくなった状況でもデータ通信が可能になるサービス。テキストメッセージの送受信、緊急地震速報など一部の緊急速報メールの受信、対象アプリでのデータ通信が可能になる（アプリでのデータ通信は4月13日から順次対応）。

対象アプリはLINEやPayPay、Yahoo! JAPAN、Yahoo!マップ、Yahoo!カーナビなど。これらのアプリは、KDDIなどが提供するStarlink衛星との直接通信サービスでも利用できるようになるという。