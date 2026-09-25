今回の対応により、地上基地局の電波が届きにくいエリアでも、空が見える状況であれば「Starlink Mobile」による衛星とスマートフォンの直接通信が可能になる。日本国内のau Starlink Directと同様に、対応アプリでのテキストメッセージ送受信や位置情報の共有などが利用できる。

すでに日本でau Starlink Directを利用しているユーザーは、対象国においても当面の間、申し込み不要で圏外エリアでのデータ通信を利用できる。利用にあたっては、対象機種を事前に最新のソフトウエアにアップデートし、ローミング設定を有効にする必要がある。設定後に対象国の圏外エリアへ移動すると、自動で連携事業者が提供するStarlink衛星と接続し、衛星通信による海外利用が開始される仕組みだ。

オーストラリアでの連携事業者はTelstra Limitedで、提供開始日は9月25日（日本時間）となる。これにより、自然豊かなオーストラリアの圏外エリアでも観光を楽しみながら、圏内にいる家族や友人とのやりとりや地図アプリなどが利用できるとしている。

対応機種は、9月18日に発売された最新のiPhoneおよびApple Watchをはじめ、計48機種。対象機種は今後順次拡大していく予定で、衛星通信の利用には事前に最新のOSへのアップデートが必要となる。

au Starlink Directの海外利用は、これまでアメリカ（2026年3月4日、T-Mobile USA）、カナダ（6月17日、Rogers Communications Canada）、フィリピン（8月31日、Globe Telcom）、ニュージーランド（8月31日、Spark New Zealand）の順で対応国を拡大してきた。提供開始以降、連休期間を中心に多くのユーザーが海外での衛星通信を利用しているという。

また、KDDIグループ会社でモンゴルの大手携帯通信事業者であるモビコムも、2026年内にStarlink Mobileの提供開始を予定しており、今後同社エリアもau Starlink Directの対象国として拡大される見込みだ。