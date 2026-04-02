NTTドコモは4月2日、SpaceXの衛星通信サービス「Starlink Mobile」を活用した、衛星とスマホが直接通信できるサービス「docomo Starlink Direct」を4月27日から開始すると発表した。サブブランドを含むNTTドコモ回線を契約している人ならば、当面は申し込み不要で利用できる。

docomo Starlink Directの利用は当面無料で、SMSの送信料も当面の間無料。データ通信についても、当面の間は加入中の料金プランにおけるデータ容量の消費対象外とするとしている。

Starlink Mobileと直接通信することで、山間部や離島、海上など、これまで通信できなかった圏外の環境でも天気や地図、居場所などの確認が可能になるサービス。

使える機能は、SMSやRCS、iMessageの送受信、現在地の位置情報共有、ファイルの送受信、一部の対応アプリでのデータ通信など。Androidスマホでは、Geminiを使った調べものにも対応する。緊急速報「エリアメール」も受信でき、緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のうち国民保護情報の受信も可能。

対象は、ahamoを含むNTTドコモの全料金プランの契約者。対応するスマートフォンは現在84機種で、利用には最新ソフトウェアへのアップデートと、対応するドコモUIMカードまたはeSIMが必要。iPhoneは設定画面で「衛星通信」をONにする必要があり、利用は遮蔽物のない屋外に限られる。