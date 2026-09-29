KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは9月29日、オンライン専用ブランド「povo2.0」の5周年を記念したキャンペーンを実施すると発表した。「5円トッピング」と「povoガチャ スペシャル～5周年～」の2種類を用意する。

5周年を祝して5円トッピングを提供

5円トッピングは、2026年10月1日0時から10月31日23時59分までの期間中に、povo2.0のデータ専用プランへ新規登録した人が対象。「0.5GB(24時間)【データ専用初回】」トッピングを、初回購入時のみ5円で購入できる。

povoガチャ スペシャル～5周年～

povoガチャ スペシャル～5周年～は、povo2.0の「今だけのトッピング」として、9月29日10時から9月30日23時59分まで提供する。価格は555円で、期間中は何度でも購入して抽選に挑戦できる。データ特典のいずれかが必ず当たる仕組みだ。

特典は4種類で、特賞は「データ使い放題(5日間)5回分」(当選確率1％、利用期限は2026年11月30日)。1等は「データ使い放題(5日間)3回分」(同2％、11月15日)、2等は「データ使い放題(5日間)」(同3％、11月15日)、3等は「5GB(5日間)」(同94％、11月15日)となる。なお、データ使い放題は、ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合がある。

期間中に対象トッピングを購入した全員に、povo2.0アプリ上で5周年限定マスコットが登場する期間限定の演出を提供するほか、5周年限定のオリジナル壁紙をプレゼントする。