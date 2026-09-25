NTTドコモは9月25日、「dポイント」のキャンペーンを10月から順次開催すると発表した。三井ショッピングパーク ららぽーと・三井アウトレットパーク（愛知）、and ST、髙島屋グループの対象店舗が対象で、抽選による最大3万ポイントのdポイント進呈などが実施される。

同社は、10月に「dポイント」のおトクなキャンペーンを3つ開催する。キャンペーンサイトは、それぞれの開始日から閲覧可能となる。

【愛知】【ららぽーと・三井アウトレットパーク】dポイント最大30,000ポイントあたるキャンペーン

愛知県内の対象施設では、「【愛知】【ららぽーと・三井アウトレットパーク】dポイント最大30,000ポイントあたるキャンペーン」を、エントリー期間・キャンペーン期間ともに10月3日から10月30日まで開催する。

抽選で1,000名に最大30,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）を進呈し、1等は30,000ポイントが20名、2等は100ポイントが980名に当たる。さらに、対象5施設のうち2施設以上を利用し合計10ポイント以上ためると、もれなくdポイントが10倍になる特典も用意する。参加には、キャンペーンサイトからのエントリー、10月30日までのdポイントカード利用者情報登録、対象店舗での提示による合計10ポイント以上の獲得が必要となる。

【and ST】ID連携で抽選でdポイント1,000ポイントプレゼントキャンペーン

ファッションECサイト「and ST」では、「【and ST】ID連携で抽選でdポイント1,000ポイントプレゼントキャンペーン」を10月7日から10月14日まで実施する。

エントリーは不要で、抽選により1,000名に1,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）を進呈する。参加には、10月14日までのdポイントカード利用者情報登録に加え、and ST会員IDと「dアカウント」を連携したうえで対象店舗にてdポイントカードを提示し、1ポイント以上ためることが条件となる。

【髙島屋グループ】抽選でdポイント最大100倍キャンペーン

髙島屋グループでは、「【髙島屋グループ】抽選でdポイント最大100倍キャンペーン」を、エントリー期間・キャンペーン期間ともに10月14日から11月10日まで開催する。

抽選で2,060名にdポイント（期間・用途限定）最大100倍を進呈し、内訳は1等が100倍で10名、2等が50倍で50名、3等が100ポイントで2,000名となっている。参加には、キャンペーンサイトからのエントリー、11月10日までのdポイントカード利用者情報登録、対象店舗での提示による100ポイント以上の獲得が必要。