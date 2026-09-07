NVIDIAはこのほど、同社グラフィックス向けの独自ユーティリティに最新バージョン「NVIDIA App 11.0.9」を公開し、いくつかの機能を追加した。同ユーティリティの起動で自動的にアップデートが適用されるようになっている。

「NVIDIA App 11.0.9」公開。レイ再構成に「DLSS 4.5」を強制できるように

NVIDIAグラフィックス製品の設定を行ったりする「NVIDIA App」に最新バージョンが公開されたという内容。NVIDIAがリリースしたDLSS 4.5向けのレイ再構成をNVIDIA Appで上書きできるようになった点が大きな特徴で、グラフィックス>プログラム設定>ドライバー設定>DLSSオーバーライド - モデルプリセット>「推奨」に設定することでレイ再構成に新しいモデルが適用されるようになる。

加えてCPUからのVRAMアクセスを拡張する「Resizeable BAR」機能をゲームごとにオンオフできるようになったほか、多くのタイトルでDLSSオーバーライド機能を追加。いくつかのバグが解消され、安定性でも改善がみられている。

解消した不具合

『バトルフィールド 4』において、ゲームフィルター機能が動作しなくなる問題を修正しました。

マルチGPU環境における動画再生および統計情報オーバーレイ表示に関する互換性問題を解決しました。

フォトモードの超解像処理で色表現が正しく行われない不具合を修正しました。

アプリケーションごとに設定可能な画像シャープニング機能が動作しない問題を修正しました。

統計情報のログ記録が開始されない不具合を修正しました。

YCbCr444形式を選択した場合、一部のディスプレイにおいて出力カラー深度の10ビット精度が利用できない問題を修正しました。

DLSSオーバーライドサポートを追加