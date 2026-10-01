Samsungは、Androidタブレット向けのAdobe Photoshopを10月7日から「Galaxy Tab S12」シリーズ向けに先行提供する。少なくとも6カ月間はGalaxy Storeで独占提供する予定。

Androidタブレット向け「Photoshop」が10月7日から先行リリース。新発売「Galaxy Tab S12 Ultra/S12+」で

AdobeはAndroid向けPhotoshopを2025年にベータ版として提供しているが、現在はAndroidスマートフォンのみをサポートしており、AndroidタブレットおよびChromebookは非対応。今回Galaxy Tab S12シリーズに搭載されるPhotoshopは、Androidタブレットとして初の対応となる。

タブレット向けにインターフェイスを最適化し、Galaxy Tab S12シリーズに付属するSペンによる操作にも対応。Adobe Fireflyを利用した生成塗りつぶしや画像から動画生成、ベータ版のAI AssistantなどのAI機能も利用できる。

PhotoshopはGalaxy Tab S12シリーズの「Galaxy Picks」フォルダにプリインストールされる。購入者には毎月100生成クレジットを含むPhotoshopプレミアムモバイルサブスクリプションを4カ月間無料で提供する。

Galaxy Tab S12シリーズは同日発売のAndroidタブレットで、「Galaxy Tab S12 Ultra」と「Galaxy Tab S12+」をラインナップ。MediaTek Dimensity 9500を搭載し、Ultraは14.6型、S12+は12.6型の有機ELディスプレイを備える。