NOT A HOTELは9月1日、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』（ポケモンスリープ）とのコラボレーションを発表した。北海道の大自然の中に、モンスターボールをモチーフとした特別な宿泊施設「Poké Ball-Themed Hotel」を設置し、当選者限定の宿泊キャンペーンを実施する。

『Pokémon Sleep』とNOT A HOTELによる「泊まれるモンスターボール」に、選ばれた人のみが泊まれる宿泊キャンペーンを展開

同施設は、モンスターボールがポケモンにとって心地よい場所であるという発想をもとに設計されたもので、NOT A HOTELの建築とテクノロジーを活用し、実際に宿泊できる空間として具現化するという。

北海道某所に設置されるホテルの全貌は9月15日に公開予定。同日に宿泊キャンペーンの応募方法なども案内される。なお、この宿泊体験はキャンペーン当選者向けの特別企画で、一般公開は行わないとしている。

『ポケモンスリープ』は2023年7月に配信を開始した睡眠ゲームアプリ。スマートフォンや対応デバイスで睡眠を計測し、記録や分析を行いながらポケモンの寝顔を集められる。2024年からはスマートウォッチとの連携にも対応している。

NOT A HOTELは、建築・テクノロジー・ホスピタリティを融合した別荘サービスを展開する企業。今回の取り組みでは、『ポケモンスリープ』の世界観をリアルな宿泊体験として提供することを目指す。

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