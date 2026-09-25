アークは9月24日、厚さ40mmのハイパフォーマンスケースファンを内蔵するCooler Master「HAF II 500」をケースに採用したゲーミングPCの受注を開始した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

アーク、Cooler Master「HAF II 500」ケース採用ゲーミングPC受注開始

大口径220mmファンをフロントに2基、180mmファンをリアに1基標準搭載することでエアフローの最適化が行われているというCooler Master製「HAF II 500」をケースに採用したゲーミングPC製品。CPUクーラーにはケースと同じくCooler Master製の大型CPUクーラー「V8 ACE 3DHP Black」を熊言わせており、高いエアフローを生かした持続的な高負荷にも耐えられるとしている。

Intel Core Ultra 7 270K Plus ／ GeForce RTX 5070 Ti 搭載モデル（AG-IA24C2TZ89AGB7I-CH5）

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Cooler Master V8 ACE 3DHP Black Intel サイドフロークーラー（MAM-T6HP-225PK-RB）

マザーボード ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI

メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード

SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Cooler Master HAF II 500（H500G2-KGNN-S00）

サイズ 262(W)mm x557(D)mm x548(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - Cooler Master Elite Gold 1000（MPX-A005-AFAG-BJP）

AMD Ryzen 7 9850X3D ／ Radeon RX 9070 XT 搭載モデル（AG-AG8C2TX87ARD7X-CH5）

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9850X3D（4.7GHz/Turbo 5.6GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー Cooler Master V8 ACE 3DHP Black AMD サイドフロークーラー（MAM-T6HA-225PK-RB）

マザーボード ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI

メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5

グラフィックス Radeon RX 9070 XT GDDR6 16GB グラフィックスカード

SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Cooler Master HAF II 500（H500G2-KGNN-S00）

サイズ 262(W)mm x557(D)mm x548(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - Cooler Master Elite Gold 1000（MPX-A005-AFAG-BJP）

Intel Core Ultra 7 270K Plus ／ GeForce RTX 5060 Ti 搭載モデル（AG-IA24C2TB86AGB6I-CH5）

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Cooler Master V8 ACE 3DHP Black Intel サイドフロークーラー（MAM-T6HP-225PK-RB）

マザーボード ASRock B860 Pro RS WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 16GB グラフィックスカード

SSD 2TB Kingston NV3シリーズ SSD M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Cooler Master HAF II 500（H500G2-KGNN-S00）

サイズ 262(W)mm x557(D)mm x548(H)mm

電源 1000W - 80PLUS GOLD - Cooler Master Elite Gold 1000（MPX-A005-AFAG-BJP）

AMD Ryzen 7 9800X3D ／ Radeon RX 9060 XT 搭載モデル（AG-AG8C2TB86ARD6X-CH5）