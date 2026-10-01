『ウィッチャー3』リマスター版が登場。パストレーシングやDLSS 4.5対応、既存ユーザーは無料

CD PROJEKT REDは9月29日、『The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered』の提供を開始した。PC版ではパストレーシングやDLSS 4.5、FSR 4、XeSS 2.0など最新のグラフィックス技術に対応する点が特徴。既存のゲームタイトル所有者には無料アップグレードとして提供する。

Remasteredではレンダリングシステムを刷新し、PC版はネイティブDirectX 12とマルチスレッドに対応する。シェーディングモデルやテクスチャ、モデル、植生、トーンマッピングなども改良したほか、従来のレイトレーシングに加えてパストレーシングを利用できるようになった。レイトレースHairWorksも追加し、髪のライティングやシェーディングも改善している。

アップスケーリングではNVIDIA DLSS 4.5やRay Reconstruction、AMD FSR 4、Intel XeSS 2.0に対応。FSR 4ではFrame GenerationとAnti-Lag 2、XeSS 2.0ではFrame GenerationとLow Latencyも利用できる。GeForce RTX 50シリーズではDynamic Multi Frame Generationによる最大6倍のフレーム生成にも対応する。

グラフィックス以外にもスキルシステムやアニメーション、戦闘、UIなどを刷新。クロスプラットフォームMODにも対応し、mod.ioを利用してゲーム内からユーザー制作MODを導入できるようになったほか、一人称視点を追加したフォトモードなども実装している。

RemasteredはGOG、Steam、Epic Games Store、Battle.net、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2向けに提供。従来は別売だった拡張パック「無情なる心」と「血塗られた美酒」も収録し、既存の本編所有者にも両拡張パックを無料提供する。