Radeon AI PRO R9700ダブル搭載、VRAM 64GB実現。アーク新ワークステーション

アークは9月25日、メイドイン秋葉原のBTOパソコン「arkhive」における新製品として、「AMD Radeon AI PRO R9700」グラフィックカードを２つ搭載するワークステーションを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
グラフィックスにAMD Radeon AI PRO R9700を2つ搭載したことで、64GBもの大容量GPUメモリを利用できるワークステーションPC製品。CPUに16コア 32スレッドの「AMD Ryzen 9 9950X3D」(最大5.7GHz ベース4.3GHz TDP170W)、 64GBのDDR5メモリを組み合わせ、ケースにはエアフローに優れた「HAVN BF 360 Flow Solid」を採用する。
AC-AG16D2TX87ARA7P-HBF
- OS Windows 11 Pro 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 9 9950X3D（4.3GHz/Turbo 5.7GHz/16コア/32スレッド/L2+L3キャッシュ 144MB/TDP170W）
- CPUクーラー Noctua NL-LC1-36 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI
- メモリー 64GB（32GBx2）SanMax DDR5-5600
- グラフィックス 1 AMD Radeon AI PRO R9700 GDDR6 32GB 搭載 グラフィックスカード
- グラフィックス 2 AMD Radeon AI PRO R9700 GDDR6 32GB 搭載 グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial T500 シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4（CT2000T500SSD8JP）
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース HAVN BF 360 Flow Solid White（HVN-CA-BF360-03-SOL）
- サイズ 254(W)mm x515(D)mm x522.6(H)mm
- 電源 1200W - 80PLUS GOLD - ASRock Steel Legend SL-1200G