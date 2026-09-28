アークは9月25日、メイドイン秋葉原のBTOパソコン「arkhive」における新製品として、「AMD Radeon AI PRO R9700」グラフィックカードを２つ搭載するワークステーションを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

Radeon AI PRO R9700ダブル搭載、VRAM 64GB実現。アーク新ワークステーション

グラフィックスにAMD Radeon AI PRO R9700を2つ搭載したことで、64GBもの大容量GPUメモリを利用できるワークステーションPC製品。CPUに16コア 32スレッドの「AMD Ryzen 9 9950X3D」(最大5.7GHz ベース4.3GHz TDP170W)、 64GBのDDR5メモリを組み合わせ、ケースにはエアフローに優れた「HAVN BF 360 Flow Solid」を採用する。

AC-AG16D2TX87ARA7P-HBF