ソフトバンクとLINEヤフーは9月2日、スマートフォン買取サービス「Yahoo!スマホ買取」の提供を開始した。通信キャリアを問わず利用できるサービスで、査定から申し込み、買取金の受け取りまでオンラインで完結できる。

「Yahoo!スマホ買取」で買い取ったスマートフォンは、LINEヤフーが運営する「Yahoo!オークション」や「Yahoo!ショッピング」を通じた販売を検討する。

利用にあたっては、専用アプリ「Yahoo!スマホ買取 査定」をスマートフォンにインストール。アプリの案内に従ってタッチパネルやカメラの動作確認を行い、別のスマートフォンなどで本体の画面や背面を撮影すると、その場で査定額を確認できる。査定では画面や背面の割れ、バッテリーの状態なども考慮される。

査定後は申し込み手続きを行い、専用キットで端末を発送することで買取金を受け取れる。受け取り方法は「PayPayマネー」または口座振込から選択可能。なお、PayPayで受け取る場合、本人確認が完了していないユーザーはPayPayマネーライトでの受け取りとなる。

また、データ消去に不安を感じる利用者向けに、専用ツールによるデータ削除に加え、1回1,000円でデータ消去証明書発行オプションも提供する。

回線契約がないスマートフォンでも、Wi-Fiなどのインターネット接続環境があれば利用可能としている。サービス開始日は9月2日。