YouTubeは9月23日（米国時間）、自然言語によるプロンプトを入力して自分専用の動画おすすめタブを作成できる新機能「Custom Feeds（カスタムフィード）」を発表した。同日開催された年次イベント「Made on YouTube 2026」で披露されたもので、まず米国でWeb、モバイル、テレビ向けに提供を開始する。

YouTubeのホーム画面やチャンネルページの上部にはタブが並び、切り替えることで興味のあるジャンルやコンテンツに絞り込める。ホーム画面にはこれまで「音楽」や「ゲーム」といったジャンルのほか、「ライブ」「最近アップロードされた動画」「視聴済み」などのタブが自動表示されていた。カスタムフィードは、このホーム画面上部のタブ群に、ユーザー自身が指定した条件のタブを作成できる機能である。

機能が有効になると、ホーム画面に「Your custom feed」タブが追加される。これを選択して入力ボックスに「夜にゆっくり見る長編ドキュメンタリー」「新しいDIYクリエイターを見つけたい」といった要望を入力すると、専用のフィードが生成される。報道によると、フィードの生成基盤にはGoogleのAI「Gemini」を活用している。自然な言葉で指示できるため、「通勤時間の30分間に適したサッカーの動画」のように、ジャンルや気分、視聴時間、関心などを組み合わせた柔軟な指定が可能だ。

生成されたカスタムフィードにはユーザーの指定条件に沿った動画がまとめられ、タブを開くたびに最新のコンテンツへと更新される。発表時点で、作成できるカスタムフィードは1つのみだが、YouTubeは複数のフィードの作成と保存を可能にするとしている。

従来YouTubeでは、視聴履歴や評価、チャンネル登録などをもとにホーム画面のおすすめが構成されてきた。カスタムフィードの追加により、ユーザー自身が見たい内容を指定し、推薦内容をより能動的に調整できるようになる。

YouTubeは、生成AIを活用した対話型アシスタント／検索機能「Ask YouTube」も拡張する。Ask YouTubeは「動画再生ページ内のアシスタント」または「検索バーからの対話型検索」として利用できる。たとえばサッカーの試合を視聴しながら、Ask YouTubeに「オフサイドとは?」と質問できる。

アップデートで同機能がより複雑な会話型検索をサポートし、買い物・商品選びのパーソナルガイドとしての役割が本格的に組み込まれる。たとえば、ユーザーが製品のレビューを探している場合、Ask YouTubeは回答でおすすめの動画を返すだけではなく、価格やサイズの比較といった関連情報の提供にも対応する。

会話型検索を経て動画を再生し始めた後、視聴ページで対象製品について追加の質問を続けることも可能になる。「コメント欄でのバッテリー持ちの評判はどうですか？」というような、コメントの分析の依頼にも対応する。