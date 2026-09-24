LINEヤフーは9月24日、コミュニケーションアプリ「LINE」内の「ショッピングタブ」において、米やビールなどの食品から人気家電まで幅広い商品を最大70％OFFで販売する72時間限定キャンペーン「激アツ チャンスタイム」を、9月30日11時から10月3日10時59分まで開催すると発表した。

「LINE」内の「ショッピングタブ」は、2026年9月1日に正式リリースされた、オンラインショッピングが行える新タブ。2026年4月からは「ショッピングタブ」内の「チャンスタイム」に「Yahoo!ショッピング」の一部商品を掲載しており、対象商品が日替わりで登場し、クーポンの利用により最大50％OFFで購入できる企画として展開してきた。

これまでの「チャンスタイム」では、炭酸水など日常的に消費する商品に加え、冷感布団やサンダル、ハンディファンなど季節の需要に合った商品も支持されてきたという。こうした購入傾向を踏まえ、「ショッピングタブ」の正式リリースを記念し、従来の「チャンスタイム」を72時間限定の特別企画「激アツ チャンスタイム」として大幅に拡充する。

LINEアプリ内のショッピングタブ

「激アツ チャンスタイム」では、従来好評だった商品に加え、生鮮食品、育児用品、ゲーム機器など新たなカテゴリーの商品も取りそろえる。24時間ごとに4商品の「超目玉商品」を新たに追加し、72時間で計12商品を、そのほか72時間を通じて購入できる「目玉商品」10商品をラインアップする。

「超目玉商品」の一例として、黒毛和牛切り落とし400g（1,104円、70％OFF）、松屋牛めしの具プレミアム仕様10食（1,500円、70％OFF）、イワキ耐熱保存容器7点セット（1,992円、60％OFF）、Anker Nano II 65W（1,976円、56％OFF）などが挙げられている。

さらに期間中は、「ショッピングタブ」内限定で、韓国コスメに使える最大50％OFFクーポンや、「ZOZOTOWN Yahoo!店」で使える最大20％OFFクーポンも提供。いずれのクーポンも利用は先着順で、予定数量に達し次第終了となる。

なお、クーポンの獲得・利用にはLINE公式アカウントの友だち追加などの条件があり、詳細はキャンペーンページ（スマートフォン限定）で確認できる。各商品も数量限定のため、予定数量に達し次第販売終了となるほか、販売条件・開催期間・対象商品は予告なく変更となる場合がある。「チャンスタイム」では、今回の開催期間終了後もお得なキャンペーンを実施する場合があり、今後の実施予定は「Yahoo!ショッピング お得ガイド」で案内される。