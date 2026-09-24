メルカリは9月24日、「売れる、買える、ハッピーあふれル！」をテーマにした新イベント「ハッピーメルカリ市」を初開催すると発表した。開催期間は2026年10月1日～10月14日まで。

「ハッピーメルカリ市」は、「メルカリ」アプリを訪れた人であれば誰でも参加できるイベント。特設サイトより「エントリー」を行うことで参加でき、事前エントリー期間は2026年9月24日10:00～10月1日7:59まで。期間中はアプリで特別な演出が行われるほか、「いいね！」機能も特別仕様になる。

各キャンペーンは、それぞれの特典付与条件をすべて満たした取引または利用者が対象となる。

1つ目は、事前エントリー期間限定で、繰り返し使える梱包資材「メルカリエコパック（オリジナル・バージョン）」が当たるキャンペーン。エントリー期間（9月24日10:00～10月1日7:59）中にエントリーした人が対象で、当選人数は300人。当選通知は10月14日以降をめどにアプリの通知・メールで行われる。

2つ目は「毎日ハッピープレゼント」。期間中にエントリーした人全員に、カテゴリー限定の一律500ポイント還元クーポン（48時間限定・1,500円以上の商品に利用可能）や、抽選で1ポイントまたは500ポイントを日替わりでプレゼントする。

3つ目は配送料値引きキャンペーン。期間中にエントリーした人全員を対象に、らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便の小型サイズ（ネコポス、ゆうパケット、ゆうパケットポスト、ゆうパケットポストmini）の配送料が、期間中に商品が売れた場合は30回を上限として一律150円になる。売却期間は10月1日8:00～10月14日23:59。

配送料値引きキャンペーンで小型サイズが一律150円に

4つ目は、10月1日および期間中の土日限定で、購入金額の10％分のポイントを還元するクーポンの配布。エントリー・配布期間は9月24日10:00～10月11日23:59で、対象期間は10月1日、10月3日～4日、10月10日～11日の3弾に分けて設定されている。各期間につき1回、上限400ポイントとなる。

5つ目は、10月1日および期間中の土日限定で、新規出品した商品が対象期間中に売れた場合に販売手数料の50％分のポイントを還元するキャンペーン。エントリー期間は9月24日10:00～10月11日23:59で、出品・売却期間は4つ目のキャンペーンと同様に3弾に分けて設定されている。各期間につき1回、上限500ポイントとなる。