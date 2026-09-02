イタリアの名匠パオロ・ソレンティーノ監督最新作、トニ・セルヴィッロを再び主演に迎え、第82回ヴェネチア国際映画祭で主演男優賞を受賞した"La Grazia（原題）"が、邦題『グラッツィア 大統領 最後の散歩』（配給：ギャガ）に決定し、2026年12月25日よりTOHOシネマズシャンテ他にて全国公開となる。この発表にあわせて、予告編、ポスタービジュアル、場面写真が公開となった。
主人公のマリアーノ大統領を演じるのは、ソレンティーノ監督とは7度目のタッグとなるイタリアの国宝級名優トニ・セルヴィッロ。権力者の孤独と民衆への慈愛、一人の父親かつ夫としての人間味あふれる感情を、雄弁な沈黙と繊細な佇まいで体現し、ヴェネチア国際映画祭主演男優賞を受賞した。娘のドロテア役の『ダイヤモンド 私たちの衣装工房』（2024）のアンナ・フェルゼッティ、強烈な印象を残す旧友役の『LORO（ローロ） 欲望のイタリア』（2018）のミルヴィア・マリリアーノら実力派俳優たちが、多彩な人間模様をユーモアと哀愁の絵筆で描き出す。
監督は『イル・ディーヴォ －魔王と呼ばれた男－』（2008）でカンヌ国際映画祭審査員賞、『グレート・ビューティー／追憶のローマ』（2013）でアカデミー賞外国語映画賞を受賞し、イタリアを代表する映像作家から今や映画史にその名を刻む巨匠となったパオロ・ソレンティーノ。現イタリア大統領セルジオ・マッタレッラ氏が、アルツハイマー病を患う妻を殺害した高齢男性を恩赦したというニュースから着想を得たという、ソレンティーノ監督の最新作にして新境地。
この度公開となった予告編では、ミラノ・スカラ座、トリノ王宮、キアブレーゼ城、ヴァレンティーノ城、モンカリエーリ城、ヴィラ・メディチ、イタリア科学アカデミーなどイタリア屈指の歴史建築・文化施設が随所に登場。
ポスタービジュアルも重厚で歴史ある執務室で思想に耽る大統領のビジュアルとなっており、本作がこれまでのソレンティーノ監督作品の華麗な映像にさらなる品格を与え、壮麗な映像美に昇華させたことが伺える。
タイトルの"グラッツィア"とは、イタリア語で「恩赦」と「恩寵」の二重の意味を持つ。ソレンティーノ監督は分身と言われるトニ・セルヴィッロと共に、一見特別な存在であるイタリア大統領の内面にどこまでも深く潜りこむことで、誰もが生きていく上で抱える葛藤とジレンマ、愛と憎しみ、怒りと赦しの本質にたどり着く。〈迷い〉という誠実な道を一歩一歩踏みしめた先にこそ、本物の希望が輝く。人生の岐路に立つすべての人に届けたいヒューマンドラマが誕生した。
■ストーリー
最愛の妻アウローラを亡くして8年。イタリア共和国大統領マリアーノ・デ・サンティス（トニ・セルヴィッロ）は、いまだに彼女との別れを乗り越えられずにいた。大統領の任期満了まで、残された時間はあと6か月。敬虔なカトリック教徒であり、揺るぎない信念を持つ法律家として生きてきた彼の前に、安楽死合法化法案と、殺人罪で服役中の2人の受刑者への恩赦という、国の命運を左右する"3つの署名"が待ち受けていた。そんな中、これまでマリアーノを支えてきた法律顧問の娘ドロテア（アンナ・フェルゼッティ）から、「私たちの日々は誰のもの？」という深い問いを投げかけられる。悩めるマリアーノは、友人でもある教皇や、学生時代からの旧友で次期大統領候補でもある人物と対話を重ねるが、ますます出口のない森に迷い込んでいく。孤独を深めたマリアーノは、歴代大統領にも例のない、驚くべき行動へと一歩を踏み出す──。
■役名：出演者
マリアーノ・デ・サンティス：トニ・セルヴィッロ
ドロテア・デ・サンティス：アンナ・フェルゼッティ
ココ・ヴァロリ：ミルヴィア・マリリアーノ
マッシモ・ラバロ大佐：オルランド・チンクエ
ウーゴ・ロマーニ：マッシモ・ヴェントゥリエッロ
ランフランコ・マーレ将軍：ジュゼッペ・ガイアーニ
イザ・ロッカ：リンダ・メッセルクリンガー
クリスティアーノ・アルパ：ヴァスコ・ミランドラ
■スタッフ
監督・脚本：パオロ・ソレンティーノ
撮影監督：ダリア・ダントニオ
編集：クリスティアーノ・トラヴァグリオーリ
プロダクションデザイナー：ルドヴィカ・フェラーリオ
衣装デザイナー：カルロ・ポッジョリ
音響：エマヌエーレ・チェチェレ、ミルコ・ペリ
視覚効果：ロドルフォ・ミリアリ
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