イタリアの名匠パオロ・ソレンティーノ監督最新作、トニ・セルヴィッロを再び主演に迎え、第82回ヴェネチア国際映画祭で主演男優賞を受賞した"La Grazia（原題）"が、邦題『グラッツィア 大統領 最後の散歩』（配給：ギャガ）に決定し、2026年12月25日よりTOHOシネマズシャンテ他にて全国公開となる。この発表にあわせて、予告編、ポスタービジュアル、場面写真が公開となった。

パオロ・ソレンティーノ監督『グラッツィア 大統領 最後の散歩』の予告編/ポスタービジュアル/場面写真が公開が公開

主人公のマリアーノ大統領を演じるのは、ソレンティーノ監督とは7度目のタッグとなるイタリアの国宝級名優トニ・セルヴィッロ。権力者の孤独と民衆への慈愛、一人の父親かつ夫としての人間味あふれる感情を、雄弁な沈黙と繊細な佇まいで体現し、ヴェネチア国際映画祭主演男優賞を受賞した。娘のドロテア役の『ダイヤモンド 私たちの衣装工房』（2024）のアンナ・フェルゼッティ、強烈な印象を残す旧友役の『LORO（ローロ） 欲望のイタリア』（2018）のミルヴィア・マリリアーノら実力派俳優たちが、多彩な人間模様をユーモアと哀愁の絵筆で描き出す。

監督は『イル・ディーヴォ －魔王と呼ばれた男－』（2008）でカンヌ国際映画祭審査員賞、『グレート・ビューティー／追憶のローマ』（2013）でアカデミー賞外国語映画賞を受賞し、イタリアを代表する映像作家から今や映画史にその名を刻む巨匠となったパオロ・ソレンティーノ。現イタリア大統領セルジオ・マッタレッラ氏が、アルツハイマー病を患う妻を殺害した高齢男性を恩赦したというニュースから着想を得たという、ソレンティーノ監督の最新作にして新境地。

この度公開となった予告編では、ミラノ・スカラ座、トリノ王宮、キアブレーゼ城、ヴァレンティーノ城、モンカリエーリ城、ヴィラ・メディチ、イタリア科学アカデミーなどイタリア屈指の歴史建築・文化施設が随所に登場。

ポスタービジュアルも重厚で歴史ある執務室で思想に耽る大統領のビジュアルとなっており、本作がこれまでのソレンティーノ監督作品の華麗な映像にさらなる品格を与え、壮麗な映像美に昇華させたことが伺える。

タイトルの"グラッツィア"とは、イタリア語で「恩赦」と「恩寵」の二重の意味を持つ。ソレンティーノ監督は分身と言われるトニ・セルヴィッロと共に、一見特別な存在であるイタリア大統領の内面にどこまでも深く潜りこむことで、誰もが生きていく上で抱える葛藤とジレンマ、愛と憎しみ、怒りと赦しの本質にたどり着く。〈迷い〉という誠実な道を一歩一歩踏みしめた先にこそ、本物の希望が輝く。人生の岐路に立つすべての人に届けたいヒューマンドラマが誕生した。